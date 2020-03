UFFICIALE – LND, sospesi tutti i campionati dilettantistici causa Covid-19

Dopo una riunione della Lega Nazionale Dilettanti, tenutasi in mattinata per discutere sugli effetti in ambito calcistico del Covid -19, è arrivata la tanto attesa comunicazione ufficiale:

Si comunica che il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, riunitosi in data odierna ha deliberato di sospendere, con effetto immediato e sino a tutto il 3 Aprile 2020, l’attività organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti sia a livello nazionale che territoriale. Inoltre, ha autorizzato sin da ora il Presidente della L.N.D. ad adottare eventuali provvedimenti che si rendessero

necessari all’esito di eventuali ulteriori indicazioni provenienti dalle Autorità sanitarie e,

comunque, contenute in successivi provvedimenti legislativi.