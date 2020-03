Proposte di Italia Viva Agrigento sulla velocizzazione dei pagamenti dei compensi per il patrocinio a spese dello stato.

Su iniziativa dell’Avv. Ignazio Valenza, coordinatore del comitato Italia Viva Agrigento, che ha raccolto la disponibilità dell’On. Lucia Annibali (componente di Italia Viva della Commissione Giustizia alla Camera dei Deputati) è stato predisposto da parte di alcuni Avvocati del Foro di Agrigento un pacchetto di proposte che si prefiggono di accelerare i procedimenti di liquidazione dei compensi dovuti agli avvocati che hanno prestano attività di patrocinio a spese dello stato.

In un momento di eccezionale contingenza dovuta alle misure restrittive assunte dal Governo per contrastare il diffondersi del virus CONVID-19 e in assenza di interventi a sostegno del reddito a favore degli avvocati, le proposte mirano a velocizzare i pagamenti di quanto già dovuto dallo Stato agli avvocati che hanno prestato la loro opera a favore dei meno abbienti.

Il pacchetto di proposte si prefigge di intervenire in via straordinaria in sede di conversione del DL “Cura Italia” agendo sulle criticità del sistema e chiedendo l’istituzione di un “fondo straordinario di compensazione o di rotazione” dal quale attingere con immediatezza le risorse per pagare quanto già lo Stato deve agli avvocati.

In tal modo, senza alcun onere ulteriore per la finanza pubblica, si raggiungerebbe l’obbiettivo di sostenere i redditi delle fasce più deboli dell’avvocatura che in un momento di eccezionale difficoltà economica che stanno attraversando le attività produttive del Paese, ed in particolare gli autonomi e i professionisti costretti a chiudere le loro attività, troverebbero adeguato ristoro dall’immissione di liquidità nel sistema.

L’On. Annibali ha dato ampia disponibilità a portare in Commissione Giustizia le proposte volte ad agevolare la classe Forense totalmente pretermessa nelle misure adottate dal recente Decreto Legge “Cura Italia”.

L’avvocato Valenza esprime soddisfazione per l’iniziativa intrapresa dai colleghi del Foro ringraziando quanti tra loro si sono spesi nell’interesse della classe ed in particolare gli avvocati Gianluca Sprio e Calogero Meli che hanno fattivamente contribuito ad elaborare le proposte.