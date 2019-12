Agrigento, furti in abitazioni e villette: bottino ingente

Giornata nera, quella di sabato, per i furti in abitazione e villette. Tre quelli compiuti tra il Villaggio Mosè e viale Cannatello, che hanno fruttato un ingente bottino.

I ladri si sono portati via oggetti d’oro, soldi e prodotti di valore. In uno degli immobili “visitati” il malloppo ammonta ad almeno 20 mila euro.

Indagini sono in corso dei poliziotti delle Volanti della Questura di Agrigento, e dei carabinieri del Comando provinciale agrigentino.

I malviventi hanno agito in abitazioni, dopo che i proprietari erano usciti per trascorrere fuori il pomeriggio o la serata di sabato.