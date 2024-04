La bellissima e coinvolgente première di Stellar Blade. Il nuovo gioco di ruolo d'azione costa una fortuna, ma secondo i recensori vale sicuramente la pena provarlo

Messaggio

Giochi

26 aprile 2024, 10:10

Il gioco di ruolo d'azione Stellar Blade ha fatto il suo debutto sul mercato. Il titolo esclusivo di Sony ha già soddisfatto i revisori. Sarà lo stesso per i giocatori?















Fonte immagine: Sony Interactive Entertainment IO





Molti giocatori desiderosi di combattere battaglie dinamiche in un bellissimo formato stavano aspettando questo giorno. Oggi c'è la première del gioco Stellar Blade – Gioco di ruolo creato dallo studio coreano Shift Up. Eve's Adventures ha già conquistato il cuore dei revisori. Ora tocca ai giocatori.





Lama a stella Disponibile solo sulla console PlayStation 5ma in futuro sarà disponibile anche su PC. Il gioco è ora disponibile per l'acquisto su PS Store. La versione base ha un prezzo di 339 PLN. La versione Deluxe, che offre un pacchetto cosmetico, 2.000 XP e 5.000 oro, costa 389 PLN. Il titolo presenta una location cinematografica. Lui è Disponibile in una versione con traduzione polacca.

Nuovo gioco+

Va notato che la modalità New Game+ è stata aggiunta al gioco tramite la prima patch. Questa opzione non solo consente ai giocatori di rivivere la storia con le abilità e l'equipaggiamento che hanno già acquisito durante la prima partita, ma dà loro anche l'opportunità di sviluppare ulteriormente Eve. I creatori hanno preparato un altro set di abiti sbloccabili per i fan (fino a 34) e un albero delle abilità ampliato. (attraverso GiochiRadar+).





Tornando alla recensione, vale la pena notare che Shift Up è stato valutato molto positivamente dalla critica (anche dal nostro collega editoriale Hubert Śledziewski, che ha assegnato al gioco un punteggio di 9/10). I giornalisti del settore hanno particolarmente apprezzato il gameplay avvincente, un mix di giochi come Bayonetta, NieR: Automata e Dark Souls. Molti complimenti sono andati anche alla protagonista, Eva, creata sulla base dell'anatomia di un modello coreano.