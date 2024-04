Sejm. Votazione in lingua slesiana. Lo hanno deciso i parlamentari

La legge adottata prevede: Ingresso della lingua slesiana come lingua regionale Per la legge sulle minoranze nazionali. La lingua kashubiana ha già lo stesso status.

– L'adozione della legge (…) attuerà piani intelligenti per preservare la lingua della Slesia e aiuterà a prevenire le minacce alla nostra lingua derivanti dal tempo, dalla politica e dalla globalizzazione – ha affermato Mónica Rosa, deputata dell'Alleanza Civica. In seconda lettura.

Successivamente è stata adottata una risoluzione per celebrare il centenario dell'istituzione dello zloty come valuta polacca. – Non ho mai visto una proposta di legge per un anniversario accettata con così tanto entusiasmo – Ha detto il maresciallo Simon Holovnia.