Pro Favara, mister Falsone richiama all’attenzione la sua tifoseria: “Rispettiamo insieme le regole e ne usciremo più forti di prima”

Continua ad espandersi l’epidemia causata dal Covid-19. Sono molti gli uomini di rappresentanza sportiva che in questi giorni hanno cercato di sensibilizzare tutto il mondo dello sport e non in merito all’osservanza rigida delle regole disposte dal D.C.P.M post virus. Anche in casa Pro Favara si è fatto ciò con l’uomo di rappresentanza della prima squadra, ovvero Mister Giovanni Falsone, il quale si ritrae in un video-selfie per dire la sua sulla “tremenda” situazione che in questi frangenti incombe sul tutto il territorio nazionale e non. A seguire le dichiarazioni rilasciate dal tecnico Falsone: “Questo momento drammatico forse è il peggiore della nostra generazione: è come una partita e noi, tutti insieme, rispettando le regole potremmo uscirne vittoriosi. A livello sportivo mi manca la quotidianità degli allenamenti, il confronto diretto con i miei giocatori, la società e la mia tifoseria: per non parlare della mancanza nei riguardi dei sentimenti di gioia, nel caso di un goal fatto, o di delusione nel caso di un goal subito. Tutti insieme ce la faremo, con l’auspicio di far tornare a rimbalzare il pallone in campo“.