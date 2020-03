In Sicilia 237 casi di Coronavirus (24 più di ieri). Otto sono guariti

Alle ore 12 di oggi (martedì 17 marzo), sono 237 i casi di Coronavirus in Sicilia. Dall’inizio dei controlli, i tamponi validati dai laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) sono 2.916, sono stati trasmessi all’Istituto superiore di sanità, invece, 237 campioni (24 più di ieri).

Risultano ricoverati 114 pazienti, di cui 28 in terapia intensiva, mentre 112 sono in isolamento domiciliare, otto sono guariti e 4 deceduti.