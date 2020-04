CAMPOBELLO DI LICATA: CORONAVIRUS ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE

Con Ordinanza Sindacale è stata disposta l’attivazione del “Centro Operativo Comunale” per la gestione dell’attuale emergenza sanitaria e sociale.

Tale attivazione permetterà di agire in modo più veloce ed efficiente, sia per monitorare l’insorgere di eventuali emergenze, che per assicurare un coordinamento unico dei servizi di assistenza attivi nell’ambito del territorio comunale.

Oltre all’impegno di tutti i funzionari titolari di posizione organizzativa e di diversi dipendenti comunali, che ringrazio per la disponibilità e la sensibilità dimostrata in un momento difficile come quello che stiamo vivendo, il COC si avvarrà della collaborazione del Dott. Giuseppe Calogero Nobile, funzionario dell’ASP di Agrigento, per la funzione Sanità, e di Salvino Montaperto , consigliere nazionale Misericordie d’Italia, per la funzione Volontariato, il quale si occuperà di coordinare e assistere i volontari delle diverse associazioni che tanto hanno fatto e stanno facendo anche oggi per permettere alla nostra comunità di affrontare e superare questa crisi senza precedenti.

Il Centro Operativo Comunale sarà ubicato in via Montenero, presso l’edificio che attualmente ospita le sedi delle associazioni “Misericordia” e “ADDA”.

Ringrazio ancora una volta tutti coloro che, con grande spirito di sacrificio, si stanno impegnando per la nostra Campobello, e vi terrò aggiornati di tutte le iniziative che saranno intraprese.

RESTATE A CASA!