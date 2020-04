Coronavirus, secondo tampone positivo a Ravanusa. I casi provincia sono cento

Secondo tampone positivo in meno di 24 ore a Ravanusa. Da quello che si è appreso dall’Asp sarebbe un “focolaio” diverso dal primo. Complessivamente in provincia di Agrigento sono stati fatti 1.398 tamponi di cui 85, appunto, sono risultati positivi. Un dato in difetto. I casi nella nostra provincia sono 100.

Gli agrigentini ricoverati sono 15, quelli in quarantena sono 59 e 9 le persone decedute (compreso l’anziano di Mussomeli morto all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, il cui tampone fatto post-mortem è risultato positivo).

Ecco la distribuzione territoriale in provincia comune per comune: Agrigento 9; Aragona 1; Caltabellotta 1; Camastra 1; Canicattì 4; Favara 3; Lampedusa 1; Licata 8; Menfi 10 (ma gli attuali positivi sono 9 dopo il decesso del pensionato 77enne); Montallegro 1; Naro 1; Palma di Montechiaro 6; Porto Empedocle 1; Raffadali 3; Ravanusa 2; Ribera 7; Santa Margherita Belice 3; Sciacca 21; Siculiana 1.