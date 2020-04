Coronavirus, ancora contagiate 1.726 persone (più 62 rispetto a ieri)

Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, i tamponi effettuati in Sicilia, aggiornati alle 17 di sabato 4 aprile, sono stati 19.896. Di questi sono risultati positivi 1.932(+73 rispetto a ieri), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 1.726 persone (più 62 rispetto a ieri).

Sono ricoverati 627 pazienti, di cui 74 in terapia intensiva, mentre 1.099 sono in isolamento domiciliare, 95 guariti (+1) e 111 deceduti (+10).

In provincia di Agrigento i casi di Covid-19 sono 99. Questa la divisione degli attuali positivi nelle altre varie province della Sicilia: Caltanissetta, 82; Catania, 506; Enna, 266; Messina, 306; Palermo, 260; Ragusa, 40; Siracusa, 77; Trapani, 90.