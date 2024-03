Vergogna per l'esercito russo. L’entità delle perdite è enorme [RELACJA NA ŻYWO]

Guerra in Ucraina. Lunedì è il 761° giorno dell'invasione russa. L’esercito russo ha perso almeno 15.000 soldati in Ucraina. Pezzi di equipaggiamento militare (aerei, carri armati, veicoli da combattimento di fanteria, ecc.) – secondo i calcoli del servizio militare Oryx, che calcola le perdite confermate di entrambe le parti in conflitto in Ucraina. Questo numero comprende, tra le altre cose: 2.856 carri armati, 3.677 veicoli da combattimento di fanteria, 706 pezzi di artiglieria semoventi e 106 aerei. Segui la copertura in diretta di Wirtualna Polska.