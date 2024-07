I leader militari di tre paesi dell’Africa occidentale – Niger, Mali e Burkina Faso – hanno firmato domenica a Niamey un trattato per l’ulteriore integrazione e la creazione dell’Unione degli Stati del Sahel (AES), che conta una popolazione di circa 72 milioni di persone.

Questa è un’altra fase nella separazione dei paesi governati da dittatori dalla Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (ECOWAS). A gennaio, i tre paesi l’hanno accusato di manipolazione da parte della Francia, il suo ex sovrano coloniale. Nel settembre dello scorso anno hanno firmato un accordo di difesa congiunta.

Il generale al potere del Niger, Abderrahmane Chiane, ha detto ai suoi colleghi militari in Burkina Faso e Mali che il suo paese ha “voltato irreversibilmente le spalle all’ECOWAS”. Ha aggiunto che “L’AES è l’unico gruppo subregionale efficace nella lotta al terrorismo“.

La forza della Legione africana russa sta aumentando

Nei paesi favoriti dai wagneriani, le autorità iniziarono gradualmente a prendere il controllo delle forze filo-russe, il che si rifletteva, ad esempio, nella rimozione delle bandiere russe dalle mani dei sostenitori dei nuovi regimi.

Il primo colpo di stato dell’AES è stato effettuato in Mali nel 2020. Un anno dopo, lì ha avuto luogo un altro colpo di stato che ha portato al potere il colonnello Assima Goita. In Burkina Faso, l’esercito ha rimosso dal potere il presidente Rocha Kabore nel gennaio 2022. È stato sostituito dal tenente colonnello Paul-Henri Damiba, ma è stato spodestato dal capitano Ibrahim Traoré nell’ottobre dello stesso anno. Il Niger si è unito a questo gruppo nel luglio 2023, spodestando il presidente filo-occidentale Mohamed Bazoum, di cui Chiane ha preso il posto. READ Attrazioni insolite a Londra. Cavalli insanguinati che corrono per le strade

La Russia è il sanguinoso “salvatore” dell’Africa dalle mani dei colonialisti

La competizione tra le potenze è spesso sanguinosa per gli stessi africani, alla quale contribuisce la Russia che si presenta come partner attraverso la propaganda, in contrasto con i colonialisti occidentali. Putin sta cercando di presentarsi come un salvatore, promettendo consegne gratuite di cibo quando il mondo era preoccupato che il Cremlino stesse giocando per aggravare il problema della fame nel mondo. Ha vietato l’esportazione del grano ucraino, che ha inondato anche il mercato polacco.

Lo scorso fine settimana Gruppi civili maliani hanno accusato i russi di pulizia etnica nei confronti della comunità tuareg Nella parte settentrionale del paese. A giugno, le autorità della Repubblica Centrafricana hanno accusato i russi di aver ucciso civili.

Gli esperti hanno sottolineato che la Russia è troppo debole economicamente per competere nel continente con gli investimenti diretti provenienti dall’Occidente, in particolare dalla Cina. Il regime di Putin ha trovato la sua strada.

La Russia sta armando i regimi africani e inviando mercenari del Gruppo Wagner nelle regioni instabili. Paesi come l’Uganda o l’Algeria Importano più del 70%. Il suo equipaggiamento militare proviene dalla Russia. Prevedere cambiamenti su questo fronte sarebbe rischioso, ha affermato Jakub Rybacki dell’Istituto economico polacco in un’intervista a money.pl nel luglio 2023.

Perché Putin ha bisogno del sostegno dell’Africa?

– Mosca ha bisogno di voti nel forum internazionale, I leader africani hanno un tale “potere matematico” che Putin vorrebbe utilizzare nella propria politica – Lo ha confermato il dottor Blazej Poplawski della Polish African Society nel luglio 2023 in un’intervista a money.pl, quando abbiamo scritto della crescente influenza di Putin in Africa. READ Aggiornamenti in tempo reale: la Russia invade l'Ucraina

Tuttavia, in questo caso non è importante solo il sostegno politico. L’Africa dispone di importanti giacimenti di risorse energetiche: carbone, petrolio e gas. Secondo i dati dell’OPEC, sta già producendo Circa 235 miliardi di metri cubi di gas naturale all’anno, in linea con le aspettative In meno di due decenni, i paesi di questo continente potranno produrre fino a 470 miliardi di metri cubi. Gas ogni anno.

Non è la fine. L’Africa ha anche minerali delle terre rare come il cobalto e il litio. I paesi africani, come la Repubblica Democratica del Congo e la Namibia, hanno alcuni dei giacimenti più grandi. C’è anche una corsa per il minerale di ferro, l’oro e i diamanti. La Russia dipende anche dall’accesso ai depositi di diamanti, platino, oro, cobalto e bauxite

