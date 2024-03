Dagmara Kaźmierska è piena di lusso. Suo figlio vive in modo più modesto [ZDJĘCIA]

Dagmara Kamirska Ha guadagnato popolarità grazie a “Queens of Life”, ma più recentemente la possiamo vedere in “Ballando con le stelle”. Ha spesso avuto l'opportunità di dimostrare il suo amore per i marchi costosi, sia nel suo guardaroba che nella vita di tutti i giorni. È suo figlio Conan Kazmierski-Vivi in ​​uno stile simile?