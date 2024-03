Allianz Milano e Cousin Lupe Civitanova sono ancora in semifinale

Itaz e Sir Sousa attendono ancora gli avversari nelle semifinali di Serie A. Nelle partite di domenica, Cousin Lupe e Allianz Milan hanno battuto le avversarie al tie-break, quindi ci saranno cinque partite dei quarti di finale.

La quinta partita sarà decisiva

Erano già passate in semifinale Itas Trentino e Sir Sousa Wim Perugia. Domenica anche il Vero Volley Monza ha avuto la possibilità di raggiungerli, ma non ha sfruttato la sconfitta in casa contro la cugina Lupe Civitanova. I secondi classificati italiani si trovano con le spalle al muro e mettono pressione ai padroni di casa fin dall'inizio della partita. Erano già in vantaggio per 2-1, ma i loro rivali sono riusciti ad arrivare al tie-break. Le sottigliezze che hanno fatto vincere gli ospiti hanno portato al quinto scontro. I padroni di casa non sono stati aiutati da un'eccellente efficienza offensiva del 63% e da 10 muri. Tuttavia, hanno commesso troppi errori che gli hanno tolto il vantaggio a rete. Né i 23 punti di Stephen Marr né i 17 di Arthur Schwartz li hanno aiutati. I visitatori Marlon Yant e Alexander Nikolov hanno segnato 24 punti ciascuno portando la cugina Lube alla vittoria.

A un set dalla semifinale

vendita gas Il Piacenza potrebbe essere molto scontento, visto che era già in vantaggio per 2-0 contro l'Allianz Milano ed era a un set dall'accesso alle semifinali, ma non è riuscito a segnare i punti. I padroni di casa si sono rialzati e il tie-break è stato il loro fiore all'occhiello. Si sono concentrati sul servizio, che hanno centrato 14 volte. Hanno aggiunto 15 blocchi, guidati da Ferre Regers e Yuki Ishikawa, per un totale di 42 punti. Agli ospiti non hanno aiutato i 29 punti e l'efficienza offensiva superiore al 60% di Yuri Romano, che gli è mancato il supporto dei compagni. I ragazzi di Mister Anastasi dovranno lottare fino al quinto incontro per accedere alle semifinali.

