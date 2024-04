Telefona fino a PLN 1000 – Top 5 per aprile 2024

Quale smartphone vale la pena acquistare quando hai solo PLN 1000 a tua disposizione? Selezioniamo i cinque migliori modelli per aprile 2024.

Se stai cercando un telefono economico, L'importo di 1000 PLN è un budget assolutamente ragionevole che consente di acquistare attrezzature ragionevolmente attrezzate, Di cui saremo soddisfatti almeno per i prossimi dodici mesi circa.

Tuttavia, dovresti tenerne conto quando acquisti un telefono dal segmento budget Alcuni compromessi sono inevitabili. Come scegliere allora un modello che soddisfi le nostre esigenze e non ci deluda con i suoi numerosi limiti? Qui veniamo in soccorso noi e la nostra valutazione dei cinque migliori smartphone del valore fino a PLN 1000.

Come abbiamo scelto?

Di seguito troverai A nostro avviso, i cinque migliori smartphone si possono acquistare per meno di 1.000 PLN. Consideriamo ognuno di essi un buon acquisto nella propria categoria, ma ovviamente abbiamo anche i nostri preferiti: li abbiamo evidenziati con il titolo “Scelta dell'editore”.

I criteri principali nella fase di selezione erano: Disponibilità e redditività. Abbiamo preso in considerazione solo i telefoni che attualmente si trovano facilmente nei negozi e che hanno un buon rapporto prezzo/prestazioni. Naturalmente va tenuto presente che lavoriamo nel segmento budget, quindi tutti i modelli citati saranno caratterizzati da compromessi più o meno evidenti.

Come riferimento, abbiamo preso i prezzi nei negozi grandi e famosi, Non è necessario preoccuparsi di possibili disguidi nell'esecuzione dell'ordine o di successivi reclami.

I telefoni sono elencati in ordine alfabetico. L'eccezione è “Scelta dell'editore”, che si trova alla fine del testo. Come sempre, ti invitiamo a votare per il tuo modello preferito e a condividere i tuoi suggerimenti nei commenti.

Motorola Moto G54 Edizione Power

Se stai cercando un telefono ad un prezzo conveniente, Motorola È una scelta definitiva. L'offerta del produttore comprende molti dispositivi economici con specifiche decenti, ideali per l'uso quotidiano. Tuttavia, se dovessimo scegliere una proposta specifica, sceglieremmo Motorola Moto G54 Edizione Power.

Settembre 2023 195 grammi, spessore 8,89 mm 12 GB di RAM 256 GB, scheda microSD fino a 1000 GB – 50 MP + 8 MP + 16 MP 6,5 pollici – LCD IPS (1080 x 2400 pixel, 405 ppi) Dimensioni MediaTek 7020, 2,20 GHz Android v.13.0 6000 mAh, potenza turbo, USB-C READ Questa mia guerra - Vicino a terrificante autentico

A prima vista, il telefono non si distingue nettamente dalla concorrenza. Qui troveremo l'offerta IPS Qatar 6,5 pollici E rinfrescante 120 Hz, Processore decente Dimensione Mediatek 7020 E la risoluzione della fotocamera 50 megapixel Z Stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS). Tuttavia, il Motorola Moto G54 Power Edition ha qualche asso nella manica che lo rendono un'opzione molto interessante per chi cerca un equipaggiamento affidabile per il lavoro quotidiano.

Lo smartphone contiene una batteria con una capacità fino a 6000mAh Con supporto per la ricarica rapida 33 watt. Inoltre, il produttore ha apportato una serie di miglioramenti a livello di software, grazie ai quali il dispositivo dovrebbe rimanere lontano dal caricabatterie molto più a lungo rispetto ai suoi concorrenti. La trasparenza può anche essere un vantaggio per molte persone Interfaccia ispirata al puro Android.

Controlla il prezzo del telefono

Samsung Galaxy A25

Le persone che cercano un telefono di un marchio noto e collaudato inizieranno sicuramente a guardare l'offerta dell'azienda SAMSUNG. E immaginare cosa? Questa è un'ottima idea, perché i coreani hanno nel loro portafoglio alcuni dispositivi davvero interessanti a prezzi convenienti. Uno di essi è Samsung Galaxy A25.

Dicembre 2023 197 grammi, spessore 8,3 mm 6 GB di RAM 128GB,Micro SD – 50 MP + 8 MP + 2 MP + 13 MP 6,5 pollici – SUPERAMOLED (1080 x 2340 pixel, 396 ppi) Exynos 1280, 2,40 GHz Android v.14.0 5000 mAh, USB-C

Il rappresentante economico della serie A è dotato di display SuperAMOLED Qatar 6,5 pollici E rinfrescante 120 Hz. Questo è uno dei punti più luminosi delle sue specifiche, letteralmente, perché è dichiarato dal produttore Luminosità massima fino a 1000 nit. Processore per Exynos 1280 Conosciuto per i famosissimi modelli Galaxy A53 e A33. Non è un demone della velocità, ma è sufficiente per il lavoro quotidiano. Inoltre, gli utenti possono aspettarsi una fotocamera a tripla risoluzione 50 megapixel Con modulo ultra grandangolare aggiuntivo e capacità della batteria 5000mAh E un'interfaccia migliorata Un'interfaccia utente 6.

Vale la pena notare che Samsung è uno dei pochi produttori che garantisce un periodo di supporto sufficientemente lungo per i suoi telefoni anche nel caso di dispositivi così economici. Quando scegliamo il modello Galaxy A25, lo promettiamo Fino a quattro importanti aggiornamenti Android e un totale di cinque anni di patch di sicurezza.

Controlla il prezzo del telefono

SamsungGalaxy M34

Il secondo dispositivo interessante nell'offerta coreana è SamsungGalaxy M34. Questa proposta è molto simile al modello discusso in precedenza, ma “M” presenta un vantaggio significativo rispetto al cugino.

Luglio 2023 208 grammi, spessore 8,8 mm 6 GB di RAM 128 GB, scheda microSD fino a 1000 GB – 50 MP + 8 MP + 2 MP + 13 MP 6,5 pollici – AMOLED (1080 x 2340 pixel, 396 ppi) Exynos 1280, 2,40 GHz Android v.13.0 6000 mAh, USB-C

Stiamo parlando della batteria, che nel caso del Galaxy M34 ha una capacità fino a 6000mAh. Ciò significa che il telefono dovrebbe durare due giorni con una singola carica o anche di più senza troppi sforzi. Questa è una potente risorsa per chiunque abbia bisogno di attrezzature affidabili per rimanere in contatto con i propri cari.)

Oltre a una batteria decente, qui c'è un display SuperAMOLED Qatar 6,5 pollici E la decisione 120 HzGuaritore Exynos 1280 E una tripla fotocamera con un modulo di risoluzione principale 50 megapixel. Questo è un buon suggerimento, anche se, data la data di rilascio del 2023, probabilmente non potrà contare su un periodo di supporto tanto lungo quanto quello del Galaxy A25 precedentemente pubblicizzato (anche se è comunque più lungo della maggior parte dei suoi rivali).

Controlla il prezzo del telefono

Xiaomi poco x5

COSÌ Xiaomi Per molte persone è diventato quasi sinonimo di uno smartphone economico con buoni parametri, e questo non è senza motivo. Forse l'offerta più interessante al prezzo di 1.000 PLN in meno rispetto all'offerta attuale del produttore Xiaomi poco x5.

Febbraio 2023 189 grammi, spessore 7,98 mm 8 GB di RAM 256 GB, (opzioni: 128 GB), microSD – 48 MP + 8 MP + 2 MP + 13 MP 6,67 pollici – AMOLED (1080 x 2400 pixel, 395 ppi) Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G, 2,20 GHz Android v.12.0 5000 mAh, USB-C

Lo smartphone ha specifiche molto buone per questo segmento. C'è un display a bordo SuperAMOLED Qatar 6,67 pollici E rinfrescante 120 Hz, Processore installato Qualcomm Snapdragon 695 E una tripla fotocamera con un modulo di risoluzione principale 48 megapixel. Anche avere una batteria di grande capacità è un vantaggio 5000mAh Con spedizione veloce 33 watt.

Lo Xiaomi POCO X5 è quindi una proposta molto interessante, a patto di non dispiacere il carattere un po' “disordinato” dell'interfaccia. MIUI. Inoltre è uno dei modelli più vecchi della lista, quindi è da tenere in considerazione Potrebbe non ricevere ulteriori aggiornamenti software in futuro.

Controlla il prezzo del telefono

Scelto dall'editore: OnePlus Nord CE 3 Lite

Acquistare uno smartphone per meno di 1000 PLN è un'arte per bilanciare il prezzo basso con le agevolazioni che hanno permesso di ottenerlo. A nostro avviso, nessun telefono nei negozi polacchi lo gestisce altrettanto bene OnePlus Nord C3 Lite. Per questo motivo questa è la nostra situazione attuale Scelta dell'editore.

aprile 2023 195 grammi, spessore 8,3 mm 8 GB di RAM 128 GB, (opzioni: 256 GB), microSD – 108 MP + 2 MP + 2 MP + 16 MP 6,72 pollici – LCD IPS (1080 x 2400 pixel, 392 ppi) Qualcomm Snapdragon 695, 2,20 GHz Android v.13.0 5000 mAh, Super Vooc, USB-C

Il OnePlus Nord CE 3 Lite ha specifiche molto promettenti. Il cuore del dispositivo è un sistema stabilizzatore Qualcomm Snapdragon 695Che può gestire con successo la maggior parte delle applicazioni quotidiane. Gli utenti possono anche usufruire di un display a grande schermo IPS Qatar 6,72 pollici E rinfrescante 120 Hz E la capacità della batteria è altrettanto impressionante 5000mAh.

Sembra uno smartphone standard per meno di PLN 1000, vero? Ma il conveniente Nord ha qualche asso nella manica. Uno di questi è la fotocamera con risoluzione 108 megapixel, che dovrebbe offrire agli appassionati di fotografia mobile molto più spazio per mettere in mostra le proprie capacità rispetto ai concorrenti a un prezzo simile. Aggiungere un altro processo è un affare Ricarica rapida da 67 W, Permettendoti di salvare letteralmente la pelle in una situazione di crisi.

Per essere uno smartphone economico, OnePlus Nord CE 3 Lite offre un set eccezionalmente completo di funzioni, e i suoi maggiori vantaggi sono le funzioni utili quotidianamente. Aggiungiamo la ciliegina sulla torta sotto forma di un'interfaccia semplice e funzionale Sistema operativo ossigeno 13.1, E otteniamo un telefono che è un'offerta molto allettante e universale per quasi tutti.

Controlla il prezzo del telefono

