Il nuovo allenatore del Legia impara dai suoi errori e l'Olensk continua la sua serie disastrosa. Cinque conclusioni a fine partita

Difficile notare alcuni schemi portoghesi nella seconda partita sotto la guida del nuovo allenatore. Si può sicuramente dire che l'allenatore Goncalo Feo impara velocemente dai propri errori. Nella partita contro Raków Częstochowa (1:1), Gil Dias è sceso in campo e, dopo il suo comportamento disastroso, la Legione ha perso due punti. Questa volta il giocatore in prestito dallo Stoccarda non è stato incluso nella rosa della partita, che è solo la quarta situazione del genere nella stagione del PKO BP Ekstraklasa.

Anche Ryoya Morishita, un giocatore che si è particolarmente distinto durante il mandato di Kosta Rungaic, non è stato incluso nella formazione titolare. Il tecnico portoghese ha scelto Paweł Wszołek e Patryk Kun, la coppia scesa in campo a Czestochowa dal primo minuto. I due giocatori scelti dal tecnico Few non hanno impressionato ancora una volta e hanno contribuito poco, se non quasi nulla, alla partita della squadra di Varsavia.

Lukasz Grochala/CYFRASPORT/NEWSPIX/newspix.pl Sensei Feio si avvicina lentamente

Il colombiano si esibisce da tempo ad ottimi livelli a centrocampo, ma sarebbe ancora meglio se potesse essere scelto come partner. All'inizio della tournée primaverile, il tecnico Ronjajic sperava di avere Rafaj Gostyniak come centrocampista di seconda scelta, ma è utile in difesa a causa delle sue carenze difensive. L'esercito ha portato Kendrem Zepa, che non piaceva a nessuno degli allenatori, e qualche volta Jurgen Silhaka ha giocato al fianco del colombiano.

Con l'élite albanese si è sentito più libero perché non ha dovuto concentrarsi sul gioco difensivo. In questo momento il tecnico Feyio punta sulla coppia colombiano-polacca, oltre che su Bartosz Kapustka, il cui livello è ben al di sotto di quello del compagno, e sta lavorando anche in difesa. Ciò è stato particolarmente evidente nella partita contro l'Ulinsk. Elitim ha dato il meglio di sé in campo, ma ha dovuto lavorare per due.

Sono passati meno di 5 minuti quando i tifosi dei Legionari hanno cantato ad alta voce per diverse decine di secondi il nome e il titolo dell'attuale allenatore del Wrocław. Jatsek Magiera ha trascorso molti anni nella capitale come giocatore, poi come vice allenatore e infine come capo allenatore del Varsavia. Sotto la sua guida, la squadra militare ha giocato la Champions League e ha vinto il campionato polacco. Nella capitale si ricorda ancora con affetto l'allenatore 47enne, che ha ringraziato con applausi i tifosi di casa del Gelita.

Jacek Brondzinski/photopic/NEWSPIX.PL/newspix.pl I tifosi del Legia ricordano con affetto l'allenatore Jacek Magiera

Da più di 4.000 giorni gli abitanti di Wrocław aspettano nella capitale la vittoria sul Legia. L'ultima volta che l'Olinsk ha sconfitto i Legionari fuori casa è stato l'8 maggio 2013, durante la rivincita della finale di Coppa di Polonia. Poi la vittoria non ha aiutato molto, perché il Legia ha vinto la Coppa Nazionale (2:0, 0:1). Questa volta a Varsavia, Olinske non ha presentato molti argomenti per sconfiggere i padroni di casa. Un pareggio per la squadra di coach Magira è un risultato sopra la media.

Negli ultimi tre turni, il leader del Białystok ha segnato quattro punti su nove. La Jagiellonia non è infallibile, quindi la speranza di successo tra i club che aspirano a vincere il titolo più importante della Polonia è aumentata. Il sorteggio in via Łazienkowska aiuta molto gli abitanti di Białystok. La squadra di Magira è a quattro punti da Gaga, mentre i giocatori del tecnico portoghese sono a otto punti.