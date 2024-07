Aurore, meteore e satelliti: splendidi video dalla Stazione Spaziale Internazionale

L’astronauta della NASA Matthew Dominick ha condiviso uno straordinario video time-lapse registrato a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) sul Pad X. Nel video vedrai l’aurora boreale, i satelliti, le stelle e una meteora.

Dominic è arrivato alla Stazione Spaziale Internazionale a marzo Come parte della missione SpaceX Crew-8Da allora è felice di condividere le sue foto e i suoi video dall’interno e dall’esterno della stazione. L’autore condivide le impostazioni della fotocamera utilizzate e non nasconde il fatto che la fotografia è la sua passione, oltre a guidare nuovi veicoli come pilota collaudatore.

Il materiale riportato di seguito è stato registrato a una lunghezza focale di 50 mm, che mantiene gli angoli corretti rispetto agli oggetti, senza curvatura orizzontale causata dall’uso di un obiettivo fisheye. La sensibilità è stata fissata su ISO 6400 e la velocità dell’otturatore era di 1/4 di secondo con un frame rate di ogni mezzo secondo. La straordinaria registrazione è stata interrotta dal sole nascente, che ha effettivamente bruciato l’inquadratura.

Satelliti, stelle, meteoriti… scatti notturni poco prima dell’alba. Se guardi attentamente, puoi vedere al centro del percorso un meteorite diretto verso la Terra. Non ho le impostazioni immediatamente disponibili, ma probabilmente sarebbero: 50 mm, f1.2, ISO 6400, 1/4 di secondo, intervallo di 1/2 secondo. pic.twitter.com/bAsFsu2Q4m — Matthew Dominick (@dominickmatthew) 21 luglio 2024



Hai notato un meteorite? Da questa prospettiva, si tratta di un breve bagliore nell’atmosfera terrestre, circa 32 secondi dopo la registrazione.

Aspetto: Il cibo ha un sapore peggiore nello spazio. Motivo improvviso



Aspetto: SVOM è già in orbita. Un satellite franco-cinese studierà i lampi di raggi gamma

Fonte immagine: Matthew Dominic/X

Fonte del testo: Digital Trends, Matthew Dominick, ed. Compreso