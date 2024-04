18mila euro per due mesi di permanenza a letto. Cerca lavoro in Germania

Tedesco centro La National Aeronautics and Space Administration, in collaborazione con la NASA (National Aeronautics and Space Administration), intende condurre un esperimento in cui sarà possibile ricreare le condizioni in cui potrebbero trovarsi gli astronauti con una lunga permanenza nello spazio. Come spiega l’agenzia, rimanere per lungo tempo in uno stato di assenza di gravità può avere conseguenze spiacevoli per le persone, come vertigini o problemi di movimento.

Il Centro aerospaziale tedesco è alla ricerca di persone disposte a sperimentare. Ti pagheranno per non alzarti mai dal letto

Pertanto, il Centro aerospaziale tedesco sta cercando 12 candidati il ​​cui compito principale sarà il riposo a letto. Tuttavia, come osserva,donna“Contrariamente all'apparenza, non sarebbe particolarmente comodo, perché i letti dovrebbero essere inclinati di un angolo di sei gradi in modo che la testa sia più bassa dei piedi. “Con tale inclinazione, i fluidi del corpo si contraggono e si si comportano quasi allo stesso modo”, ha detto il leader dello studio Edwin Mulder. Come si comportano gli astronauti nello spazio.

I partecipanti alla sperimentazione saranno divisi in quattro gruppi. In uno, le gambe delle persone verranno legate a una tavola in modo che “abbiano l'impressione di stare in piedi”. Gli altri partecipanti si sdraieranno su un simulatore appositamente realizzato che dà l'impressione di fluttuare nell'aria.

Il Centro aeronautico tedesco spiega nel suo annuncio che i partecipanti allo studio dovranno svolgere “quasi tutte le attività” in posizione supina. Ciò vale anche per l'igiene personale e l'uso della toilette, nonché per l'alimentazione, le attività del tempo libero e l'attività fisica.

Quali condizioni devono essere soddisfatte per partecipare all'esperimento?

Solo 12 persone possono partecipare allo studio. L'agenzia elenca anche diverse condizioni che i partecipanti allo studio devono soddisfare. Cerchiamo persone di età compresa tra 24 e 55 anni. Dovranno essere alti tra 1,53 e 1,90 metri. Inoltre, i candidati dovranno essere in buona salute, avere una buona conoscenza della lingua tedesca ed essere non fumatori.

È possibile presentare domanda per il progetto online. I candidati selezionati saranno poi invitati ad una sessione informativa e ad un colloquio telefonico. Il passo successivo è sottoporsi ad una valutazione psicologica e medica. L'intero programma durerà 88 giorni e il solo riposo a letto durerà 60 giorni. Al termine, i partecipanti riceveranno un compenso di € 18.000.