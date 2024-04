Stava sui pattini e ha visto un fossato lungo la strada. Orrore in Bassa Slesia

Una macabra scoperta a Rogoznik (contea di Legnica) nella Bassa Slesia . Secondo il sito web locale Fakty.lca.pl, intorno a mezzogiorno di domenica (21 aprile), un pattinatore per strada ha notato il corpo di un uomo in un fosso lungo la strada. Sul posto sono intervenuti la Procura e la squadra investigativa della polizia. Tutto fa pensare che l'uomo sia stato investito da un'auto.

Al momento non è noto quando sia avvenuto il mordi e fuggi. Non si sa chi sia il colpevole. La polizia sta indagando sul caso, ha detto al portale locale l'addetto stampa della polizia di Legnica, il commissario Jakoda Ekiert.

Le foto pubblicate dai media locali mostrano che non c'è alcun passaggio pedonale sul lato della strada. Il corpo si trovava proprio dietro un cartello che annunciava il limite di velocità di 60 km/h e problemi di qualità della strada.

Secondo il sito web Fakty.lca.pl, gli abitanti di Rogoznik sono scioccati dalla raccapricciante scoperta avvenuta nella loro città. Allo stesso tempo, non riconoscevano il defunto: non sapevano chi fosse. Sono emerse anche alcune ipotesi inquietanti. Secondo loro l'uomo è stato picchiato e poi gettato in un fosso.