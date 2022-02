Russia-Ucraina. Vladimir Putin: l’allargamento della NATO alla Polonia è una frode

Presidente della Russia Vladimir Putin Lo ha detto in una conferenza stampa congiunta martedì Victor OrbanMosca sta analizzando la risposta di USA e NATO alle richieste della Russia di garanzie di sicurezza, ma è già chiaro che l’Occidente ha ignorato le preoccupazioni fondamentali di Mosca. Espansione della NATO.

– Non consideriamo adeguatamente le nostre tre principali richieste: bloccare l’espansione della NATO, abbandonare il dispiegamento di forze offensive vicino ai confini russi e riportare l’infrastruttura militare della NATO in Europa allo stato del 1997, ha affermato Putin.

Parlando Dopo i colloqui con il Primo Ministro ungheresePutin ha proposto di immaginare l’Ucraina come uno Stato membro della NATO – come ha detto lui – “moderne organizzazioni offensive come Polonia e Romania” e l’Ucraina “che lancia un’operazione in Crimea”. – Questo è il territorio russo sovrano (…) Immaginate che l’Ucraina sia un paese della NATO e stia lanciando questa operazione militare. Dovremmo combattere la NATO? Qualcuno ci ha pensato? – disse Putin.

Il presidente russo Vladimir Putin ha anche detto che gli elementi degli Stati Uniti I sistemi di difesa missilistica in Polonia e Romania rappresentano una minaccia per la Russia. Ha annunciato l’espansione della NATO a est, incl. Riguarda la Polonia “Frode” Verso Mosca.

Putin ha detto che alla Russia era stato promesso che “le infrastrutture della NATO non si sposteranno nemmeno di un centimetro a est”. Ha aggiunto: “Ora possiamo vedere dove si trova la NATO: questa è la Polonia, la Romania, gli Stati baltici. Hanno detto una cosa e ne hanno fatto un’altra”. Ha anche affermato che la Russia era “delusa” dalla questione. Il presidente russo ha ribadito la sua precedente valutazione secondo cui i missili antimissilistici statunitensi potrebbero essere utilizzati per lanciare missili d’attacco.

– La differenza di posizioni tra Russia e NATO è significativa ma gestibile – Lo ha detto il primo ministro ungherese Viktor Orban in una conferenza stampa a Mosca. Orban ha riconosciuto che la situazione era “difficile” e che le contraddizioni erano “significative”. Tuttavia, ha stimato che fosse possibile superare queste contraddizioni. Un accordo è possibile e spero che i colloqui nelle prossime settimane portino a questo”, ha affermato.