Giappone e Italia sono ancora imbattute nella Nations League

Il giorno successivo della gara a Rio de Janeiro ha visto due incontri completamente diversi. Innanzitutto, c’è stato un lungo conflitto tra Cuba e Giappone, terminato con un tie-break. I giapponesi si sono comportati bene e Cuba può parlare di occasioni mancate. Nella seconda partita gli italiani, campioni del mondo, hanno dominato sotto tutti gli aspetti e non hanno dato scampo all’Iran.

Guerra nel volley, occasione persa per Cuba

La prima partita è stata pareggiata alle 13:12. Poi i cubani cominciarono a far sentire la loro voce. Saltano alle 16:12. I giapponesi hanno provato a reagire, ma nella parte successiva del set l’attacco, l’attacco e la difesa cubani sono diventati troppo forti. Kuba ha vinto 24:17 e non ha sprecato questo vantaggio. Nel secondo set i giapponesi hanno iniziato ad attaccare velocemente e sono balzati sul 9:5. Tuttavia, i cubani hanno reagito, limitato i loro errori e brillato in attacco per avvicinarsi a 11:12, e pochi istanti dopo sono diventati 14:14. Il punteggio è stato pari fino alle 18:18. Poi i giapponesi hanno segnato punti con una serie di vittorie consecutive (21:18). La partita è rimasta in pareggio sull’1-1 con tre punti di vantaggio fino alla fine del set.

Dall’inizio della partita successiva, i giocatori cubani hanno preso l’iniziativa. Hanno segnato punti praticamente in ogni elemento (8:4, 10:5). Ad un certo punto la differenza era di 6 punti. I giocatori dell’allenatore Filippo Blaena Tuttavia, sono riusciti ad avvicinarsi al 10:13, e dopo pochi minuti hanno sfruttato, tra l’altro, diversi errori commessi dai concorrenti per pareggiare il punteggio a 17:17. Sostenuti dal recupero di una perdita significativa, gli asiatici hanno imposto il loro ritmo e alla fine hanno preso il comando con 21:18. Ci sono state molte lotte più avanti nel set, ma il Giappone è andato in vantaggio per 2-1. Kuba era in vantaggio per 4:1 all’inizio del set successivo. Anche se i rivali erano vicini al punto, ad un certo punto i cubani hanno segnato con una serie e sono andati 14:8. protetti Gesù Lopez Hanno controllato gli eventi in campo (20:13), eccellendo in attacco e in muro e hanno portato al tie-break.

Nella quinta partita la battaglia di pallavolo è stata intensa fin dall’inizio. Tuttavia, alla fine, Kuba ha preso il comando 14:11 e ha guadagnato punti partita. Tuttavia non ha approfittato dell’occasione, il punteggio è stato di 14:14 grazie all’ottima prestazione dei suoi rivali. I giapponesi sono diventati più bravi a lottare per i vantaggi. Dominando la partita nei contrasti (20!: 8) e in attacco, Kuba ha segnato 69 punti contro i 56 degli avversari. Tuttavia, ha commesso molti falli: 39 contro i 21 del Giappone. Lopez, il leader di Cuba, ha segnato 25 volte, di cui 6 stoppate. Tomida ha segnato 13 punti e Miyaura ha segnato 12 punti per il Giappone.

Cuba – Giappone 2:3

(25:18, 22:25, 23:25, 25:19, 20:22)

Righe di gruppo:

Perché: Sanchez B. (8), Concepcion (14), Tondige (5), Simeone (14), Lopez (25), Yant (17), Roman Garcia (Libero) Oras Maso (11), Mercarejo, Tabota

Giappone: Onodera (11), Fukatsu (1), Miyaura (12), Takanashi (1), Kentaro (8), Tomita (13), Yamamoto (libero) Oras Nishita (11), Otsuka (11),

Yamauchi, Sekita, Kai (2), Larry

Italiani spietati

Dopo un inizio equilibrato, l’Iran è balzato a 9:6. I persiani mantennero questa presenza fino a quando il punteggio fu di 15:15. Gli italiani, con Romano al servizio, tra gli altri, sono saliti a 21:17 dopo il suo asso al servizio. I campioni del mondo hanno controllato gli eventi in campo, un muro riuscito ha dato loro set point (24:18). Non sprecavano più un simile vantaggio. L’Italia è stata migliore in attacco (12:8) e in difesa (4:0) in questo set.

Nel secondo set lo schema del gioco non è cambiato. Gli iraniani non sono riusciti ancora a sfondare la difesa italiana (0:3, 1:5). Per un attimo sono arrivati ​​a due punti, ma presto i ragazzi di coach De Giorgi hanno segnato punti in serie (7:10 – 7:13). Gli italiani non si preoccupano dei propri difetti. Gli italiani hanno governato il campo divisi (20:12). L’attacco di Romano regala punti all’Italia (24:16). L’Iran ne ha salvati due, ma poco dopo ha concluso il set con un attacco riuscito di Khalasi.

L’Italia era in vantaggio 8:2 quando Romano ha servito nel terzo set. Ad esempio, il modulo funziona ancora bene. Gli italiani hanno dominato quasi ogni elemento, senza dare alcuna influenza al rivale (12:5). Non hanno rallentato nel bloccare o attaccare. Romano ha nuovamente molestato i suoi avversari con il suo servizio (20:9). Dopo l’attacco di Micheletto erano già le 23:10. La partita si è conclusa con un fallito attacco iraniano. Nel muro il risultato è stato 13:1 per gli italiani, mentre in attacco l’Italia ha segnato 42 punti contro i 27 dei persiani.

Iran – Italia 0:3

(19:25, 18:25, 11:25)

Righe di gruppo:

Iran: Jelwe (5), Amin (6), Wadi (1), Mohammed (3), Nasri (4), Mortesa (6), Hazrat (Libero) Oras Ebadipour (4), Boria, Jawad, Burbust (2)

Italia: Micheletto (12), Giannelli (9), Galassi (9), Lavia (7), Romano (18), Russo (6), Palazzo (libero) Oras Lorenzono (libero)

Controlla anche:

Risultati e classifiche della Nations League maschile di pallavolo