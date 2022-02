Conflitto Russia-Ucraina. Volodimir Zhelensky ha firmato il decreto. Il numero di soldati nell’esercito ucraino aumenterà a 100.000 nei prossimi tre anni.

Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zhelensky, ha firmato un decreto che rafforza le capacità di difesa del Paese. Il numero di soldati dovrebbe aumentare a 100.000 entro tre anni. In precedenza, il segretario del Consiglio di sicurezza e sicurezza nazionale dell’Ucraina Oleksi Danilov ha affermato che in caso di invasione russa, il paese potrebbe mobilitare 2,5 milioni di persone. Ha ricordato che c’erano 100.000 soldati russi vicino al confine ucraino e che Mosca poteva essere provocata “in qualsiasi momento”.

