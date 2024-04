Questo fantastico gioco ti ha permesso di esplorare lo spazio mentre insegnavi la programmazione – e Colobot è ancora vivo e vegeto oggi

Messaggio

6 aprile 2024, 20:00

Colobot è una produzione grazie alla quale i giocatori non solo potranno realizzare il loro sogno di esplorazione dello spazio, ma anche provare a programmare. L'unicità di questo gioco di strategia e logica è visibile ancora oggi, perché grazie agli sforzi della comunità, il progetto è ancora in fase di sviluppo.





















Fonte immagine: durante il volo IO

Nel 2001, lo studio svizzero Epsitec ha pubblicato la sua produzione originale al confine tra giochi di strategia e di logica, intitolata Colobot (abbreviazione di Colonize with Bots). Articolo Ti ha permesso di interpretare il ruolo di uno dei pionieri della colonizzazione spazialeA prima vista non sembrava niente di speciale e la sua grafica non sembrava particolarmente impressionante al momento della sua anteprima.





Tuttavia Questo titolo combina perfettamente un gameplay apparentemente standard con… l'apprendimento della programmazione. Un approccio così insolito all'argomento gli ha permesso di entrare, se non in oro, almeno in argento, nella storia dei videogiochi, oltre a raccogliere attorno ad esso una comunità fedele, che rimane attiva fino ad oggi.

Terra 2 (3, 4, 5…)

Colobot Ci ha presentato una visione piuttosto desolante di un futuro in cui la Terra – devastata da disastri e altre catastrofi – sarà sempre meno ospitale per la vita. Così l'umanità ha deciso di andare verso le stelle per trovare tra loro la sua nuova casa. La prima spedizione, alla quale parteciparono solo robot, scomparve senza lasciare traccia, quindi la seconda spedizione comprendeva anche esseri umani in carne ed ossa. E' esattamente così Durante il gioco interpretiamo il ruolo di un coraggioso astronauta.





Poiché è difficile trovare nello spazio un pianeta che sia una copia identica della Terra, v Colobot C'era molto lavoro davanti a noi. Dopo essere atterrati su una determinata palla, dovevamo raccogliere materie prime, espandere la nostra struttura e difendere le strutture che avevamo costruito dagli attacchi degli animali locali.Non particolarmente soddisfatto della nostra visita. Inoltre, di tanto in tanto, il gioco ci presentava sfide tipiche dei arcade e persino momenti ricchi di azione.

L'espansione della base è uno dei compiti principali che ci attendono in Colobot. Fonte: GamingStylez/YouTube.

Imparare attraverso il gioco

Anche se all'inizio non c'era nulla che ci impedisse di provare a fare tutto da soli, col tempo il livello di difficoltà ha cominciato ad aumentare, e presto ci siamo resi conto che le mani non bastavano perché il nostro lavoro raggiungesse i risultati sperati. A questo punto sono venuti in soccorso diversi tipi di robot: dai semplici rover alle strutture più avanzate con una gamma più ampia di capacità. Le macchine possono essere da noi autorizzate a svolgere attività specificheCome raccogliere risorse, sostituire le batterie dei generatori o difendere la base dai predatori. Inoltre, possono raggiungere luoghi che gli esseri umani non possono raggiungere (nemmeno indossando tute spaziali).

Abbiamo comunicato con i robot utilizzando il linguaggio proprietario di CeeBot. Sebbene il gioco fornisse un elenco di script già pronti che ci permettevano di assegnare compiti specifici alle macchine, ci permetteva anche di modificare ed estendere i comandi e persino di crearli da zero. Sperimentando e sviluppando catene di comando sempre più evolute, abbiamo gradualmente appreso le basi della programmazione. Anche se l’intero processo può non sembrare eccezionale sulla carta, nella pratica l’automazione di alcune funzioni può dare grandi soddisfazioni.

Oltre alla campagna divisa in missioni, Colobot Offre esercizi che servono come una sorta di tutorial, sfide più complesse, nonché un gioco gratuito in cui non dobbiamo prestare attenzione ad eventuali restrizioni imposte dall'alto. Sebbene, come accennato nell'introduzione, il lavoro dello studio Epsitec al momento della première non fosse impressionante dal punto di vista grafico, alla fine è diventato molto obsoleto.. Anche oggi puoi abituarti alla semplice architettura delle cose o a un piccolo numero di esse, soprattutto se vuoi semplicemente immergerti nel codice e iniziare a lavorare sul tuo spazio, l'Impero Automatizzato.

I cattivi potrebbero dire che Colobot aveva mondi un po' più vuoti di Starfield… Fonte: GamingStylez / YouTube.

Come si gioca a Colobot oggi?

A differenza di molti altri giochi apparsi in questa serie, Colobot È ancora vivo È in buone condizioni. Nel 2012 Epsitec ha rilasciato il codice sorgente del gioco sotto la licenza aperta GPL e lo ha consegnato alla comunità raccolta attorno a PPC, ovvero il portale polacco Colobot. Nel 2014 ha cambiato nome in International Collobot Community (ICC), e al suo interno è stato creato il team Terranova per sviluppare ulteriormente il progetto descritto..





Il frutto dei suoi sforzi è Colobot: edizione oroDisponibile gratuitamente sul sito colobot.info. Il titolo funziona senza problemi sul nuovo hardware del PC ed è stato ampiamente supportato dai modder.

Tuttavia, se vogliamo ottenerlo ad ogni costo per qualche motivo Kolobota Su disco, i prezzi per una copia usata in scatola di questa produzione partono da circa 50 PLN. Più economico, per circa 20 PLN, potete acquistare un CD aggiuntivo alla rivista Komputer Świat Gry (in particolare, per il numero 10/20003). Come nota a margine, vale la pena notare che per molti giocatori quest'ultimo è stato il primo contatto con esso Colobotem (Compreso il sottoscritto).