Ha parlato Zelenskyj. Parla di colloqui di pace [RELACJA NA ŻYWO]

La guerra in Ucraina continua. Domenica è il 774esimo giorno dell'invasione russa. Il presidente Volodymyr Zelenskyj ha rilasciato una nuova intervista. In un'intervista a My-Ukraine TV, ha affermato che l'esercito ucraino non dispone di missili per le operazioni di contrattacco, ma ne ha abbastanza per difendere il Paese. Il leader ha parlato anche di possibili colloqui di pace con la Russia. Ha notato, tra le altre cose: sul ruolo di Türkiye. La Turchia ci ha aiutato a gestire i prigionieri. è la verità. Vogliono essere mediatori. Ma il presidente Erdogan deve sapere che la Turchia da sola non sarà sufficiente per noi come mediatori. Il formato del vertice di pace è ciò che è meglio per noi. Zelenskyj ha detto: non penso che la Turchia da sola sarà in grado di porre fine alla politica di Putin. Segui la copertura in diretta di Wirtualna Polska.