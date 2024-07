Anteprima di Once Human: un gioco di sopravvivenza open-to-play gratuito senza requisiti hardware

Messaggio

Stasera è stato lanciato One Human, un gioco di sopravvivenza con altre interessanti funzionalità su Steam. Il titolo è disponibile in versione free-to-play.















aggiornare C’era una volta era umano Disponibile ora su Steam e su Epic Games Store. Il gioco ha avuto un buon inizio sulla piattaforma di Valve, perché mentre scrivo queste parole, lui sta giocando Più di 27.000 persone contemporaneamente.

Oggi segna il debutto di Once Human, un gioco di sopravvivenza con elementi MMO di Starry Studio. La première sarà solo su PC. Piani aggiuntivi includono versioni per dispositivi mobili iOS e Android, ma gli sviluppatori non sono attualmente pronti a rivelare una data di rilascio.





Computer C’era una volta era umano Sarà disponibile per il download dai siti web vapore E Negozio di giochi epici Dalle 23:00 ora polacca. La produzione sarà basata su un modello free-to-play e non offrirà una versione in lingua polacca.

I tifosi aspettano la partita

C’è grande interesse per il gioco, come dimostrano diversi numeri:

Durante il recente Steam Festival in demo C’era una volta era umano Hanno giocato al Pnoad 300.000 persone. Questa è stata di gran lunga la demo più popolare dell’evento. Contatore sul sito ufficiale Sembra che oltre 21 milioni di persone si siano già pre-registrate, anche se va sottolineato che gran parte di loro (se non la maggior parte) sono probabilmente mobile gamer. C’era una volta era umano attualmente Il quinto gioco più atteso su Steam.

Quindi le aspettative dal gioco sono alte. I giochi di sopravvivenza sono molto popolari al giorno d’oggi, quindi se gli autori riescono a soddisfare le speranze dei giocatori, lo faranno C’era una volta era umano Potrebbe essere un grande successo.





In un’intervista con PCGamesN Gli autori promettono un vasto mondo aperto, offrendo attrazioni sia per i fan della modalità cooperativa che del PvP, così come per i giocatori che preferiscono giocare da soli. Ma allo stesso tempo sottolineano di non aver progettato un gioco che cerchi di soddisfare tutti i gusti C’era una volta era umano Ha un’identità unica, soprattutto in termini di atmosfera e design del mondo, così come mostri che richiedono tattiche diverse per essere sconfitti.

Piani di sviluppo e idee abbandonate

I creatori hanno anche piani di sviluppo ambiziosi dopo la prima. Oltre alle correzioni di bug e ai miglioramenti del gameplay basati sui suggerimenti della community, possiamo anche aspettarci una regolare espansione dei contenuti tramite patch, eventi e componenti aggiuntivi.

Nell’intervista, gli autori hanno anche affermato che alcune buone idee alla fine non sono state implementate perché non si adattavano alla natura del gioco. Ad esempio, inizialmente i creatori volevano che la produzione fosse più realistica. Quindi svilupparono un sistema che richiedeva ai giocatori di consegnare regolarmente risorse alle loro terre, creando una sorta di rendita. Tuttavia, i tester della versione iniziale hanno pensato che fosse stancante e che gli elementi di sopravvivenza dovessero essere divertenti, non un compito ingrato da completare. Pertanto, questa meccanica è stata rimossa.





Infine, vale la pena notare i requisiti hardware per la versione PC del gioco.

Once Human: requisiti hardware minimi per PC

Guaritore: Intel Core i5-4460 Scheda fotografi: Nvidia GeForce GTX 750 Ti / AMD Redeon RX550 X diretto: 11 ariete: 8 GB Spazio sul disco: 60 GB (consigliato SSD) Sistema operativo: Windows 10 64 bit

Once Human: requisiti hardware consigliati per PC

Guaritore: Intel Core i7-7700 Scheda fotografi: Nvidia GeForce GTX 1060 / AMD Redeon RX 580 2304SP / Intel ARC A380 X diretto: 11 ariete: 16 GB Spazio sul disco: 70 GB (consigliato SSD) Sistema operativo: Windows 10 64 bit