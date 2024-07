Vertice della Nato a Washington. R. Sikorsky: L’Ungheria impedisce alla Polonia di ottenere due miliardi di zloty polacchi

Il ministro degli Esteri Radoslaw Sikorski, che partecipa al vertice della NATO che inizia a Washington, ha dichiarato che da un anno l’Ungheria blocca la restituzione di 2 miliardi di zloty polacchi per l’equipaggiamento militare da noi consegnato all’Ucraina. Il capo della diplomazia polacca ha detto che questi soldi andranno al “Fondo per la modernizzazione delle forze armate”. Ha descritto le azioni di Budapest come “ostili”.