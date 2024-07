AMD Ryzen 9000. Abbiamo appreso i prezzi proposti in Europa

I processori AMD Ryzen 9000 sono già apparsi nei negozi europei, abbiamo appreso i loro prezzi e non c’è bisogno di restare: sono costosi.

La prima di The Family si avvicina rapidamente Processore AMD Ryzen 9000che era previsto 31 luglio 2024. Nuovi processori da offrire Enorme salto di prestazioni Nei giochi, nei programmi e nelle basse temperature. Tutto grazie a Architettura AMD Zen5 E Ultima litografia di TSMC.

La serie AMD Ryzen 9000 inizierà a circa 1.800 PLN

Inizialmente vedremo quattro diversi modelli – AMD Ryzen 9 9950X (16 centri, 32 soggetti), Ryzen99990X (12 core, 24 thread), Ryzen79700X (8 centri, 16 argomenti) Ryzen 5 9600X (6 core, 12 thread). Utilizzeranno tutti ancora il socket AMD AM5, quindi non sarà necessario sostituire le schede madri.

Si dà il caso che il negozio francese PC21.fr abbia rivelato i prezzi iniziali per tre dei quattro sistemi. Nonostante le voci precedenti È più costoso dei modelli della serie Ryzen 7000. I prezzi esatti sono i seguenti e includono il 20% di IVA locale:

AMD Ryzen 9 9900X – 681 euro, ovvero Circa 2.915 zloty polacchi

AMD Ryzen 7 9700X – 545 euro, ovvero Circa 2.335 zloty polacchi

AMD Ryzen 5 9600X – 421 euro, ovvero Circa 1.805 zloty polacchi

Se questi importi risultano corretti, allora… Molte persone rimarranno con la generazione più anziana. Dopotutto, il sistema AMD Ryzen 5 8500G può essere acquistato in Polonia per 659 PLN e l’AMD Ryzen 5 7600 per 829 PLN. Va però sottolineato che il negozio sloveno Funtech ha offerto prezzi più bassi Preordina la serie Ryzen 9000

Naturalmente vale la pena aspettare la prima con le conclusioni finali. Tra meno di una settimana conosceremo non solo i prezzi ufficiali, ma anche l’andamento. Se il salto è grande, alcune persone saranno disposte a pagare per questo. Soprattutto perché rispetto a Intel non è necessario acquistare una nuova scheda madre.

