Boniek è stato in tournée con attori polacchi. Che parole?

Zbigniew Boniek nie szczędził krytyki reprezentantom Polski. W rozmowie z TVP Sport zwrócił uwagę na to, jak zawodnicy zachowali się niedługo po odpadnięciu z mistrzostw Europy.

Reprezentacja Polski szybko zakończyła swoją przygodę na EURO 2024. Po dwóch meczach było w zasadzie po wszystkim. Ostatecznie udało się wywalczyć punkt w spotkaniu z Francją (1:1).

Zbigniew Boniek od samego początku podkreślał, że nie jest zadowolony z tego, jak wypadła drużyna Michała Probierza. Krytycznie odnosił się do sugestii, że taka porażka może okazać się cenną lekcją.

Teraz zaś zwrócił uwagę na zachowanie biało-czerwonych niedługo po odpadnięciu z turnieju. W mocnych słowach opisał tych zawodników, którzy bardzo szybko zaczęli dzielić się zdjęciami z wakacji.

– Timing fatalny. Byłem na kilku mistrzostwach świata i zawsze wychodziliśmy z grupy. Raz zajęliśmy trzecie miejsce Wtedy nie było mediów społecznościowych, ale zdjęcia bym tak szybko nie wrzucał – rzucił.

– Pamiętajmy, że kibice jeździli za tą drużyną wszędzie i naszych kibiców było wszędzie słychać. Wydaje mi się, że jeśli trzy, cztery dni po to takim odpadnięciu, po takiej szarzyźnie jedziesz na wakacje – masz do tego prawo – i wrzucasz zdjęcia, to nie jest jakiś objaw wielkiej inteligencji – dodał.