Windows è rotto. Migliaia di persone non possono lavorare da remoto

Microsoft ha preparato un pacchetto di aggiornamento per Windows 11 e Windows 10. Tradizionalmente viene inviato al mondo l'ultimo martedì del mese. Molte persone hanno problemi a causa di ciò, perché una funzione importante ha smesso di funzionare.

Microsoft ha rotto una parte importante del sistema

Aggiornamento per Windows 11 (KB5036893) e Windows 10 (KB5036892) Danni alla funzione utilizzata da molti lavoratori remoti: VPN, ovvero la possibilità di connettersi a una rete privata virtuale. Quindi, se hai intenzione di lavorare durante il tuo viaggio a maggio, ma non puoi accedere alla rete aziendale, ora sai perché. Vale la pena notare che l'errore non si verifica su tutti i computer, ma molti utenti lo segnalano.

Microsoft ha riconosciuto l'errore ma non ha fornito dettagli. Abbiamo una guida per le persone che necessitano di una VPN efficace. Microsoft si riferisce all'app di sistema come “Ottieni aiuto”, ma in questo caso non sembra particolarmente utile. Al momento non c'è altra soluzione. Puoi semplicemente disinstallare tu stesso la patch problematica e sospendere gli aggiornamenti in Impostazioni.

Non resta che attendere la prossima patch. Microsoft ha già annunciato il suo rilascio, ma non ha specificato una data.

Il problema riguarda anche gli utenti di Windows Server, versioni dalla 2008 alla 2022.

Fonte immagine: Watchiwit/Shutterstock

Fonte testo: Microsoft