Warcraft w 2022 r: WoW, Hearthstone i gra mobilna

7 Marco 2022, 21:53

Blizzard Entertainment ha in programma di portare alcune novità nell’universo di Warcraft. Oltre alle seguenti aggiunte a WoW e Hearthstone, riceveremo un’anteprima del nuovo gioco. In movimento.





















Blizzcon l’anno scorso Non si è staccatoche potrebbe non aver soddisfatto i fan di Blizzard in attesa di conoscere i piani dello studio (almeno quando si tratta di nuovi giochi o componenti aggiuntivi, no casi Marchi). Tuttavia, questo ovviamente cambierà presto. Nei prossimi mesi, Blizzard rivelerà molte informazioni sul futuro del mondo Warcraft.



Fonte: Blizzard Entertainment su Twitter.

Heartstone nel 2022

John Hyet, CEO del marchio, ha riferito Sito ufficiale di World of Warcraft Due date che i fan di Azeroth dovrebbero segnare sul calendario. Il primo riguarda Giochi di carte di Hearthstone.

Il 15 marzo, Blizzard annuncerà un’altra aggiunta al gioco di carte warcraft, che darà il via al nuovo anno in focolare. “Subito dopo”, gli sviluppatori presenteranno i piani per lo sviluppo del gioco per il 2022, comprese le modifiche al set base.

Nel frattempo, gli sviluppatori ti incoraggiano a seguire i giochi di eSport focolare.

World of Warcraft – Nuova espansione

Il 19 aprile, Blizzard annuncerà la nona espansione di mondo delle lattine. Finora, non sono stati lasciati indizi sulle sue motivazioni o su dove lavorasse. Vale la pena notare, tuttavia, che i giocatori hanno a lungo ipotizzato di visitare le Isole del Drago, sulla base dei dati nei file. l’ultimo Aggiornare wow-a.





Mobile Azeroth

A maggio, Blizzard rivelerà anche il primo nuovo titolo dell’universo di Azeroth da molto tempo. Si tratta di un gioco che debutterà per il brand sui dispositivi mobili. Nient’altro è stato svelato, nonostante la promessa che tra un paio di mesi scopriremo di più sul progetto. Vedremo, per esempio, se sarà accolto così calorosamente annuncio Diablo immortale.