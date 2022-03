Inwazja Rosji na Ukrainę. Titoli di Jennifer Aniston e Skaza Polski

W pomoc Ukrainie zaangażowało się wielu artystów z całego świata. Wśród nich znajdziemy muzyków, aktorów czy twórców ze świata sztuki. Do Grona Goyazd, które aktywnie wspierają pogrążonych wojną mieszkańców Ukrainy, dołączyła Jennifer Aniston.

Najpierw na Instastories podała dalej wideo Stinga, na którym wokalista wykonuje nową wersję utworu “i russi”, di zwrócić uwagę na problem konfliktu Militarnego, a następnie zamieściła wpis, w jaki sposób ludzie mogą pomóc naszym sąsiadom. Condividi ciekawe, indirizzo aktorka zamieściła polski.







Foto: Instagram Jennifer Aniston



“Dostawy wysyłane do tego magazynu w Polsce są dostarczane w koordynacji z siłami zbrojnymi Ukrainy, co stanowi gwarancję, że trafią do najbardziej potrzebujących” – naazpisał. “Każde pudło powinno być oznakowane” ha aiutato l’Ucraina “i opatrzone, co Zaiera:“ leki “,” ubrania “,” żywność “,” pomoc humanitarna “” – dodała.

Aniston wskazała, że ​​​​przesyłki najlepiej adresować na polski adres (Pol-Cel Rampa Brzeska 63, 22-100 Chełm).

Pod wpisem aktorka oznaczyła Małgorzatę Szumowską, co może oznaczać, że to właśnie reżyserka podpowiedziała jej, na jaki adres najlepiej wysyłać pomoc.