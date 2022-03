Rosja stała się najbardziej Alias ​​​​sankcjami państwem na świecie – wynika z bazy danych castellum.ai. Po inwazji na Ukrainę Rosja przebiła w tym niechlubnym arrangiamento Iran, Syrię i Koreę Północną.









Jak wynika da danych castellum.ai, która monitoruje sankcje nakładane nakładane na państwa na świecie, na Rosję w ostatnich dniach zostało nałożonych 2778 nowych ograniczeń. Dodając do poprzednich retorsji wychodzi na to, że In Rosję nałożono łącznie 5532 sankcji.

Większość nowych ograniczeń to sankcje personalne (ponad 2,4 tys.). Oprócz tego retorsje dotknęły 343 Organizacji, sześć okrętów e trzy samoloty.

Najwięcej sankcji na Rosję nałożyła Szwajcaria (nowych 568, a ogółem 824). Na drug miejscu scherzo Unia Europejska (518 nowych, 766 wszystkich). Wysoko jest także Kanada (454 nowe sankcje), Australia (413) e USA (243, ale wszystkich sankcji już 1,2 tys.).

Muscoa Team Samim przebiła takie kraje jak Iran (ponad 3,6 tys. sankcji), Siria (2.6 tys.), Korea Północna (2.1 tys.) i Wenezuela (0,7 tys.).

L’ex presidente Rusji, Demir Putin, Subuto Owidkezi e Sankej Nakadani na Jego Karaj Przepomenago, Iboidzeni e Zhni.

24 lutego Rosja zaatakowała Ucraina. Putin Tomaczi a “samoobroną” oraz chęcią “demilitaryzacji i denazyfikacji” Kijowa. W walkach zginęły już tysiące żołnierzy i setki cywilów.