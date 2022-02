3 segni zodiacali hanno un segno approssimativo venerdì 25 febbraio 2022

Alcuni giorni i sentimenti ti colpiscono, ma quando i sentimenti che emergono sono di natura negativa, possono far sentire chiunque stia vivendo una giornata difficile.

Per quanto riguarda Toro, Sagittario e Acquario il 25 febbraio 2022, quando osserviamo la luna in Capricorno, in parte spiega il perché.

La nostra principale influenza oggi è la Luna in Capricorno e, a seconda di chi siamo, potremmo usarla a nostro vantaggio o potremmo rimanere impigliati nella sua compagnia.

Questo transito è di natura molto pericolosa. Non scherzo oggi. Ci sono solo fatti elementari, azioni immediate e molto tempo dedicato al lavoro.

Questo è anche un giorno importante per Trascurare quando si tratta di relazioni. Oggi tutto viene rilassato, poiché tutte le tendenze portano al successo e all’ambizione.

Questo è il giorno del Capricorno e se non sei un Capricorno, sarai messo alla prova. In effetti, alcuni segni sono più di altri.

dire per esempio Sei pigro oggiE senti che oggi è bello come qualsiasi giorno per rilassarti e recuperare il tuo infinito tempo libero.

dimenticalo! Non c’è tempo per rilassarsi oggi. C’è solo lavoro, dovere e produzione.

Perché Toro, Sagittario e Acquario saranno nel tuo oroscopo il 25 febbraio 2022

1. toro

(20 aprile – 20 maggio)

Le tue orecchie sono cresciute quando Hai sentito la parola pigro?? Bene, come tutti sappiamo, a nessuno piace rivendicare un po’ di tempo libero come te; Puoi sdraiarti a letto tutto il giorno ed essere soddisfatto.

La cosa peggiore che ti può capitare durante una luna come questa è che sarai chiamato a fare qualcosa di molto complicato, come il lavoro.

Il lavoro non è quello che sei oggi, tuttavia – ehi, sei stato scelto dagli dei del Capricorno e questi dei ti hanno fatto i bagagli oggi.

Con poco o nessun tempo per riposarsi e rilassarsi, considereresti questo giorno il meno soddisfacente dell’anno. lavoro, sì. pigro, no.

2. Sagittario

(22 novembre – 21 dicembre)

Oh, ti piace lavorare come il prossimo, a meno che, ovviamente, non lo desideri. Oggi non lo vuoi. Sfortunatamente, non è quello che hai in mente oggi.

Certo, puoi facilmente unirti all’atmosfera rigida di Capricorn Moon, ma oggi senti la freschezza senza problemi. Buona fortuna, Sag.

Questo transito ti farà saltare durante il giorno, cercando di ottenere tutto ciò che ti è richiesto.

Ricevi il tuo oroscopo nella tua casella di posta ogni giorno!

Passerai metà della giornata risentimento di qualcunoE l’altra metà sta sognando il momento in cui salti nel letto per poter dormire quel giorno.

Storie correlate da YourTango:

3. Acquario

(20 gennaio – 18 febbraio)

Questo è il tipo di giorno in cui ti svegli, sorridi, ti allunghi e ti infili di nuovo sotto le coperte, con quel sorriso ancora stampato in faccia. E poi – arrivano le telefonate. Puoi immediatamente commettere un errore rispondendo ad esso. Quanto è responsabile per te, Acquario.

Pensi che abbiamo Luna in Capricorno O qualcosa del genere, e ovviamente lo facciamo, motivo per cui rispondi al telefono e, rispondendo al telefono, ti prepari per una giornata piena di responsabilità e pochissimo tempo per sorridere sotto le coperte calde del tuo letto.

Oggi sarà come una doccia fredda dopo il giorno dopo. Non dimenticare i calzini, fuori fa freddo!

Altro per te su YourTango:

Ruby Miranda interpreta I Ching, Tarocchi, Rune e Astrologia fin dall’infanzia. Dà letture private ed è una lettrice intuitiva da oltre 20 anni. Seguila su Twitter.