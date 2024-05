Iga Švetek – Aryna Sabalenka. Copertura in diretta e risultati della finale WTA di Madrid 04/05

In semifinale, Świątek ha sconfitto Madison Keys, vincendo in due set. Più equilibrato lo scontro in semifinale tra Sabalenka e Jelena Rybakina. La seconda classificata WTA ha perso il primo set 1:6, ma poi è tornata in partita con stile ed è arrivata alla finale dopo una battaglia in campo di tre set.

La finale vedrà un forte confronto tra il leader della classifica WTA e il secondo classificato. L'ultima volta che Światek e Sabalenka si sono affrontate è stato lo scorso novembre a Cancun. Świątek è stato in testa alle finali WTA, vincendo la semifinale in due set.

La finale dell'anno scorso a Madrid, vinta da Sabalenka 6-3, 3-6, 6-3, si ripeterà sabato.

Il bilancio delle partite tra i migliori tennisti attuali del mondo è favorevole alla pole – 6: 3. Quest'anno Świętek e Sabalenka non si sono ancora incontrati in campo.

Copertura in diretta e risultati della finale WTA Iga Świątek – Aryna Sabalenka a Madrid sabato dalle 18:30 su Polsatsport.pl.

BA, Pulsat Sport, PAP

