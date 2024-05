Boguslaw Kubiel a Wisla Cracovia?! “Un'idea folle.” “C'è stato un incontro.”

La Wisła Cracovia, che soffre di problemi finanziari, sarà di nuovo nelle mani di Boguslaw Kubiel? Mateusz Borek, il quale sostiene che su questo tema si è tenuta una riunione, ha segnalato questa possibilità. “La Wielka Wisła potrebbe diventare realtà”, ha detto un giornalista del canale sportivo.

Dopo molti disordini, Wisła Cracovia cadde nelle mani di Jarosław Krolewski. L'uomo d'affari non nasconde il fatto di aggiungere fondi privati ​​al bilancio. Questo è uno dei motivi per cui sta cercando un investitore. Quindi non sorprende che il potenziale ritorno di Boguslav Kubial scalderà i fan della White Star.

Il team di Cracovia ha vissuto un periodo d'oro quando il fondatore di Tele-Fonika era a capo della sua attività. Dopo aver fatto uscire il club dalla crisi, vinse otto scudetti e due Coppe di Polonia. L’avventura, iniziata nel 1997, si è conclusa nel 2016.

Gli anni successivi alla sua partenza furono infatti un periodo di cambiamenti sfavorevoli. Il risultato fu la retrocessione in Prima Divisione. Come ha dimostrato la stagione precedente, la questione del ritorno non è così semplice.

Poco dopo che la squadra di Albert Road raggiunse la finale di Coppa di Polonia, il tema della rimonta di Kubial tornò prepotentemente.

– Dopo la partita ho avuto l'opportunità di parlare con il signor Boguslav Kubial nel suo box. Tornerà? E' un pazzo, come me, chi lo sa, ma questo bisogna chiederlo a lui – confermò allora Krolewski.

Nuove informazioni al riguardo sono state fornite da Mateusz Borek, il quale ritiene che recentemente abbiano avuto luogo colloqui specifici.

– Recentemente ho sentito che c'è un'idea folle per Vizsla. Presumibilmente c'è stato un incontro in cui hanno chiamato il campo di Bogusław Cupiał e Wojtek Kwiecień e si è discusso del tipo “diamo 50 milioni e rendiamolo di nuovo grande”. Forse c'è qualcosa di vero. Le trattative con Wojtek sono in corso da molto tempo, ma lui non ha intenzione di investire da solo. Il giornalista del canale sportivo ha spiegato che gli piacerebbe farlo con un partner grande e affidabile.

Kwiecień è una figura ben nota nel mondo del calcio, poiché è responsabile degli interessi della vicina Wieczysta Kraków. Non è la prima volta che la questione viene collegata all'investimento in White Star.

– Boguslav si è riposato per alcuni anni e ora i suoi affari stanno andando molto bene. Una volta che qualcuno si innamora del calcio… Se investessero in questo club, il grande Visła potrebbe diventare realtà – ha aggiunto dopo un po' Buric.

Intanto il Wisła si prepara per la finale di Coppa di Polonia contro il Pogo Szczecin. Il confronto avrà luogo giovedì prossimo alle quattro del pomeriggio.