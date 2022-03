La difesa dei debuttanti ha chiuso la partita. Enea Zastal BC è stato il peggiore della stagione

L’ammirazione per la prestazione di questa squadra in questa stagione è infinita, perché non possono. Il gruppo Sierleccy Czarni Słupsk è stato eseguito nella Energa Basket League da Enea Zastal BC Zielona Góra 80:63.

PAP / Adam Warżawa / Nella foto: il giocatore di basket di Sierleccy Czarnych Słupsk Marek Claesen (a sinistra) e Krzysztof Solema (a destra) di Enea Zastalu BC Zielona Góra



2:0 – Questo è il bilancio tra la nuova Energa Basketball League e l’attuale seconda classificata polacca. Czarni ha giocato un’altra grande gara e gli ospiti non sono stati aiutati dal debutto di Devyn Marble.

La difesa degli abitanti di Suopsk mise nuovamente in ginocchio i loro rivali. Zielona Gora ha concluso la partita con soli 63 punti, il peggior risultato in campionato in questa stagione.

Il 37 percento dei tiri riesce, di cui quattro “tre volte” in 21 tentativi. Inoltre, 17 sconfitte: quei numeri sono difficili da battere su un terreno caldo come Gryfia.

Ma c’è da aggiungere che la partita è chiusa da molto tempo. A otto minuti dalla fine, gli ospiti perdevano solo 54:56 e avevano un metro in pareggio. Ma Andrzej Mazurczak ha perso il canestro e il Kaiser è andato a prendere il canestro. Marcus Lewis, Bo Beech e Marek Claassen hanno segnato gol consecutivi dalla distanza e i residenti di Soopsk hanno segnato un record di 17:2!

Mantas Cesnauskis ha vinto la 19a partita della stagione, che, con appena cinque sconfitte, regala alla sua squadra il miglior equilibrio nella Energa Basketball League.

Enea Zastal BC ha giocato a Słupsk senza Osman Drama. Questo è apparso nella sala, ma non c’era abbastanza spazio per esso nel magazzino. Affinché Oliver Wieden abbia sei giocatori stranieri, il club deve pagare una quota di 100.000 zloty.

E Drama potrebbe tornare utile, perché il Dragan Api è uscito male. La “certezza” nella rosa di Vidin ha segnato 6 punti, nove rimbalzi e… quattro sconfitte. Al suo debutto, Marple ha raccolto due punti, un set e un assist.

Gruppo Sierleccy Czarni Słupsk – Enea Zastal BC Zielona Góra 80:63 (23:17, 15:18, 18:15, 24:13)

neri: Marcus Lewis 18, Marek Klassen 17, Mikojaj Witlinski 10, Pew Beach 9, David Sobinski 8, William Jarrett 7, Jacob Mosiach 7, Calif Young 4, Bartosz Jankowski 0.

fermarsi presso: Nemanja Nenadić 15, Jarosław Zyskowski 14, Przemysław Żołnierewicz 12, David Bremlby 7, Dragan Apić 6, Andrzej Mazurczak 4, Krzysztof Sulima 3, Devyn Marble 2, Devoe Joseph 0, Tony Meier 0.

Energa Basketball League 2021/2022

