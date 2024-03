Kamil Grusicki convocato nella nazionale polacca? Questo post dice tutto

Kamil Grosicki probabilmente farà parte delle qualificazioni della Polonia a Euro 2024. L'esterno ha suggerito su Twitter di aver avuto una conversazione con Michal Probies.

La partita di domenica tra Pogoń Szczecin e Zagłębie Lubin non è stata la migliore prestazione di Kamil Grosecki.





L'esterno sbaglia un calcio di rigore che avrebbe potuto permettere alla sua squadra di pareggiare i conti in un momento difficile.





Un giocatore esperto può però contare sul supporto dello staff tecnico, come ha detto in conferenza stampa il tecnico Jens Gustafsson.





– Kamil Grosicki per noi è un giocatore molto importante. Il nostro capitano. A volte ha il diritto di non essere al meglio. Lui però per me resta sempre un giocatore molto importante e per questo lo scelgo ogni volta che ne ho l'opportunità.





La partita contro la squadra di Waldemar Vornalek è stata la prima prestazione deludente di quest'anno per il 35enne. In precedenza, è stato la forza trainante del Pogoń Szczecin.





Quindi ci si chiedeva se ci sarebbe stato un posto per lui nella lista delle reclute. Il suo post dice tutto!





“Dopo una brutta partita, le persone più importanti del calcio polacco mi hanno chiamato: Łączy nas Piłka”, ha scritto.





Sembra che Grossicki sarà nella lista dei selezionati per le qualificazioni a Euro 2024. In semifinale affronteremo l'Estonia e se andiamo avanti affronteremo un confronto decisivo con la squadra migliore, Galles o Finlandia.