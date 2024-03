Piatto bianco nel doodle di Google. Cos'è questo? Come fare il caffè?

Bianco latte piatto

Kawa, che viene preparato sulla base del doppio espresso con l'aggiunta di latte leggermente schiumato. Si ritiene che il flat white sia stato inventato per caso, quando un barista voleva preparare un cappuccino per un cliente, ma non riuscì a produrre una schiuma sottile e attraente.

Kava bianca piatta Divenne rapidamente un vero successo. Negli anni '80 e '90 iniziò a dominare il menu dei caffè in Australia e Nuova Zelanda.

Bianco uniforme. Da dove viene il nome caffè?

Il nome flat white si riferisce alla piccola quantità di latte schiumoso presente nel caffè. Negli anni '80 in Australia, l'espresso era chiamato “corto nero”, l'espresso esteso – “nero lungo” e l'espresso con latte era chiamato “bianco piatto”. L’11 marzo 2011 la parola “flat white” è stata ufficialmente inclusa nell’Oxford Dictionary, quindi il tuo doodle di Google oggi ti ricorda il caffè.

Come preparare il flat white?

A differenza del caffè bianco, nel flat white le proporzioni specifiche sono molto importanti. È sempre composto da 60 ml (doppia porzione) di caffè espresso e 120 ml di latte caldo leggermente schiumato (preferibilmente al 3,2%). Sulla superficie dovrà formarsi una schiuma piatta. Il Flat White ha un gusto più intenso e profondo rispetto al cappuccino e al caffelatte. Per ottenere un flat white è necessario prima scaldare la tazza. Montare delicatamente il latte utilizzando l'ugello per la schiuma della macchina per caffè espresso o il montalatte manuale. La temperatura del latte non deve superare i 67-70 gradi. Per preparare il flat white possiamo utilizzare il latte vaccino e il vostro latte preferito

Bevanda vegetale.

Versare nella tazzina prima l'espresso, poi il latte. Se vogliamo preparare un flat white dal gusto diverso, versiamo lo sciroppo sul fondo della tazzina prima di preparare l'espresso. La capacità della tazza è importante: nel caso di una tazza flat white, dovrebbe essere di 150 ml.



