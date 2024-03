L'Agenzia spaziale europea ha recuperato una “vista” della navicella spaziale Euclid

L'Agenzia spaziale europea riferisce che lo sbrinamento degli specchi del telescopio spaziale Euclid, recentemente annunciato, è stato migliore del previsto.

Come riportato di recente dall'Agenzia spaziale europea, sugli elementi ottici della navicella Euclid si è accumulato da tempo un microscopico strato di brina, deteriorando progressivamente la qualità dell'immagine.

La sonda mira a creare la mappa 3D più accurata dell’universo e aiutare a comprendere meglio la materia e l’energia oscura, che costituiscono fino al 95% dell’universo. essendo.

L'agenzia ha sviluppato una precisa procedura di sghiacciamento utilizzando riscaldatori montati sulla sonda. Si è scoperto che l'immagine ottenuta dalla sonda è tornata al suo stato originale dopo aver riscaldato il primo specchio di 34 gradi Celsius.

“Per diversi mesi, abbiamo dedicato enormi sforzi con l'intero team per pianificare, implementare e analizzare il riscaldamento degli specchi selezionati che operano su Euclid. Ciò ha portato ai risultati sorprendenti che vediamo ora”, afferma Ralph Kuhle, scienziato di missione specializzato negli strumenti di bordo.

È previsto il riscaldamento successivo degli specchi successivi.

Gli esperti sospettavano che il primo riscaldamento avesse avuto successo, ma non furono in grado di confermare i risultati finché non eseguirono la procedura a bordo della navicella spaziale.

“Era mezzanotte nel centro di controllo quando abbiamo scongelato i primi due specchietti. Eravamo molto preoccupati per l'ora e volevamo garantire una comunicazione continua tra l'auto e la nostra stazione di terra a Malargüe, in Argentina, in modo da poter agire in tempo reale tempo, se necessario. Fortunatamente, tutto è andato secondo i piani. E quando abbiamo visto la prima analisi fornita dagli esperti, sapevamo che gli scienziati ne sarebbero stati contenti. “I risultati hanno superato le nostre aspettative”, spiega Micah Schmidt, che è gestire le indagini.

“Il principale sospettato – lo specchio più freddo nascosto dietro l'ottica del telescopio – è stato riscaldato da -147 gradi sotto zero a -113 gradi Celsius. Non era necessario che lo specchio diventasse così caldo, perché la temperatura ottenuta nel vuoto è sufficiente per vaporizzare rapidamente il ghiaccio.” . . Ha funzionato come un fascino. Abbiamo guadagnato il 15% quasi immediatamente. L'aumento della luce che raggiunge il dispositivo dall'universo. “Ero sicuro che avremmo visto un miglioramento significativo, ma non mi aspettavo un risultato così sorprendente”, aggiunge uno degli scienziati della missione, Misha Shermer.

Dopo questo successo gli esperti sono riusciti a determinare esattamente dove si era depositato il ghiaccio e dove probabilmente si sarebbe depositato nuovamente. Tuttavia, grazie alla conoscenza e all'esperienza acquisita, la loro rimozione sarà semplice – affermano gli specialisti dell'ESA.

Marek Matacz

