Esodo dalla regione di Kharkiv. C’è una carenza di acqua potabile a Mariapur [RELACJA]

È il 15° giorno dell’invasione russa dell’Ucraina. Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov e il suo ministro degli Esteri ucraino Dmitry Kuleba si sono incontrati ad Antalya, in Turchia, ma i colloqui non hanno portato a una svolta. I russi attaccano sempre Mariupol, cercano di accerchiare Kiev. Nel nostro rapporto del 10 marzo 2022 troverai minuto per minuto le ultime informazioni sulla situazione in Ucraina, foto e video e le reazioni del mondo.









L’equipaggiamento militare russo è stato distrutto

La lotta contro i russi a Berdyansk. I residenti delle città occupate dai russi di Melidopol e Primorsk nella provincia sudorientale di Saporizhia hanno preso parte alla lotta contro gli invasori. – Il sito web ucraino della Pravda scrive giovedì. In caso di esplosione nucleare, le autorità rumene condurranno alcuni abitanti del Paese in una vasta miniera di sale e in una grotta a circa 30 metri sottoterra. – Il telaio del portale di Bucarest ha appreso, si riferisce al piano del governo per proteggere il pubblico. Benedict Cumberbatch sostiene l'Ucraina. Almeno una persona è stata uccisa giovedì in un bombardamento russo contro la città di Chevrdonetsk nella regione di Luhansk, nell'Ucraina orientale. – Ha detto Serhiy Haydaj, capo delle autorità regionali. Ha detto che tre persone sono rimaste ferite durante un bombardamento contro la vicina città di Rubishne. Mariupol in frantumi: le persone iniziano a morire senz'acqua A Mosca è stato trasmesso in televisione un incontro del governo russo, guidato da Vladimir Putin. Il presidente della Russia ha riconosciuto che le sanzioni occidentali stavano causando alcuni problemi e difficoltà in Russia. Putin prende in giro l'Occidente: hanno fatto pace con Iran e Venezuela. Lo stesso vale per la Russia Dal 24 febbraio 1753 bambini ucraini sono stati ammessi negli asili e nelle scuole della provincia. Slesia – Lo ha annunciato giovedì il Board of Education di Katowice. La maggior parte delle scuole in cui sono già ammessi i rifugiati hanno pochi studenti. Gli aiuti umanitari della Croce Rossa hanno raggiunto la città – ha detto il sindaco di Enerhodor Dmitro Orlov. Venerdì, i residenti che possiedono un’auto dovrebbero essere sfrattati. Enerhodara ha una centrale nucleare di Zaporizhia controllata dall’esercito russo. Più di 43.000 persone sono arrivate in Bulgaria dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina. Gli ucraini stanno fuggendo dalla guerraLe autorità affermano che la maggior parte di loro si sta dirigendo più a ovest. Due razzi hanno colpito l’aeroporto di Losovatka nella regione di Dnipropetrovsk, nel sud-est dell’Ucraina. – Lo ha detto giovedì Oleksandr Wilkuł, capo dell’amministrazione militare di Kryvyi Rih. Il numero di rifugiati dall’Ucraina a Cracovia ha superato i 100.000. – Ciò risulta da una stima dell’ufficio comunale. Giovedì al BAP è stato anche detto che alla reception della stazione ferroviaria erano state fatte raccomandazioni per l’alloggio per 5,5 mila. Le persone. I russi hanno tagliato le rive del bacino idrico di Kagov nel Dnepr, vicino alla centrale nucleare di Saporisia che avevano occupato. – La preoccupazione ucraina Enerhoatom ha annunciato giovedì. Volodymyr Zhelensky, consigliere economico capo del presidente ucraino, Ole Ustenko, ha dichiarato giovedì che le forze russe hanno distrutto almeno 100 miliardi di dollari di infrastrutture in Ucraina dall'inizio dell'invasione.. La famiglia ucraina cerca di fuggire da Irpień durante i bombardamenti. Attivista russo che cerca di salvare i cani. Foto scattata vicino a Irish. Un'immagine da un Mariupol bombardato. A Mariupol, che è stata bloccata e attaccata dai russi nell'Ucraina orientale, le persone iniziano a morire senza cibo, elettricità, riscaldamento e acqua potabile. – Avvertono le autorità locali. Temporaneamente sono state colpite 1.200 persone. Nel cimitero è stata scavata una fossa comune. I russi hanno aperto il fuoco sulle auto che trasportavano ossigeno agli ospedali Kovid – Il ministro della Salute ucraino Viktor Lasko, ha citato giovedì Interfax-Ucraina. Foto dell'uscita di Ismia. Cerchiamo di convincere i cittadini ucraini che vogliono vivere in piccole città. Tuttavia, alcuni preferiscono rimanere nelle stazioni ferroviarie perché si aspettano più viaggi, ha detto ai giornalisti il ​​vice capo del ministero dell'Interno e dell'amministrazione Pavas Posernecker. Sono richiesti programmi in inglese. Wiktoria di Żytomierz, che si è recato a Płock dopo l'occupazione russa dell'Ucraina, alla radio e alla televisione ucraine parla delle procedure e dell'assistenza ai rifugiati che arrivano in Polonia. Come lei ora, sta aiutando altri rifugiati che hanno bisogno di trovare il loro posto nella nuova realtà. 44 autobus con circa 2.000 persone sono partiti da Isiyam, nella regione di Kharkiv, nell'Ucraina orientale. Le persone – Il vicepresidente dell'Ufficio del presidente Kyrilo Tymoshenko ha riportato nel Telegram. A loro volta ne sono stati rimossi circa 2mila. Informato dal ministero dell'Interno delle persone irachene vicino a Kiev. Sulla rete è apparso un altro video che mostra come le forze ucraine stanno distruggendo i sistemi missilistici russi utilizzando il drone Bajrakdar.