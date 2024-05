Cambiamenti nel calcolo della tassa sui rifiuti. Il produttore pagherà per la mancanza di segregazione

Ci saranno cambiamenti nelle norme relative alla tariffazione dei rifiuti urbani. La vice ministra per il clima Anita Sowiska ha informato il difensore civico in una lettera sui lavori in corso nel ministero.

Come ha promesso, permettono loro di abdicare alla responsabilità collettiva per i rifiuti scarsamente differenziati utilizzati nelle grandi proprietà. Attualmente la sanzione si applica alle società, ai gestori e alle cooperative edilizie.

I lavori al Ministero procedono a pieno ritmo

Prometto di lavorare sulle questioni relative al calcolo efficiente ed equo delle tariffe per la gestione dei rifiuti urbani presso il Ministero. Questo lavoro viene svolto con la partecipazione dei rappresentanti dei governi locali nell’ambito dei lavori del comitato consultivo per le soluzioni adeguate nel settore della gestione dei rifiuti. Il comitato è stato istituito dal Ministro del clima e dell’ambiente il 23 novembre 2020 e continua il suo lavoro”, ha scritto Sowińska.

Sowińska ha aggiunto che il recente lavoro del gruppo ha introdotto soluzioni per aiutare i comuni a verificare in modo più efficiente le informazioni sul numero di persone che vivono in una determinata proprietà. Il metodo “per persona” era più facile da usare e, se possibile, più diffuso.

Fine della responsabilità solidale

“Inoltre, in risposta alle richieste dei residenti, delle amministrazioni locali e degli imprenditori, il 13 settembre 1996 sono state introdotte modifiche alla legge sul mantenimento della pulizia e dell’ordine nei comuni nel 2021. Attuazione della deroga alla responsabilità collettiva per inadempimento dell’obbligo di raccolta differenziata dei rifiuti urbani negli edifici plurifamiliari“- lei scrisse.

“Dopo aver accertato la fattibilità tecnica della rilevazione dei rifiuti urbani prodotti nei locali privati, il Consiglio Comunale con delibera ha inserito una disposizione che consente il pagamento della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani da parte del proprietario dei locali. Altro soggetto avente diritto i locali dell’edificio o una persona che effettivamente abita o utilizza i locali.

Grazie a questa soluzione, il comune può liberarsi dalla responsabilità congiunta negli insediamenti multiunità e può occupare autonomamente locali separati per la raccolta differenziata dei rifiuti. Di conseguenza, per la mancata raccolta differenziata dei rifiuti urbani, a pagare sarà il produttore, ad esempio, e non i residenti di un appartamento. – lei ha aggiunto.

Chi inquina paga

Il Ministero è coinvolto nell’attuazione dei regolamenti di attuazione della politica “Chi inquina paga”, Quindi sono coerenti con le normative a livello comunitario I produttori dei singoli prodotti sono responsabili (anche finanziariamente) dei rifiuti derivanti dai prodotti che introducono sul mercato.

“Di conseguenza, grazie all’impegno finanziario dei produttori, che si manifesterà, tra le altre cose, nei costi di gestione dei rifiuti derivanti dai loro prodotti e nella partecipazione alla corretta progettazione dei loro prodotti. I costi a carico dei comuni e, di conseguenza, gli oneri a carico dei proprietari degli immobili, dovrebbero essere mantenuti il ​​più bassi possibile“- lei scrisse.

