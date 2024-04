È meglio non aggiornare il telefono in questo modo. L'accesso al conto è garantito

ThreatFabric, una società di sicurezza informatica, ha scoperto un nuovo e molto pericoloso malware per Android. Ciò porta alla compromissione di vari conti di servizi, compresi quelli bancari.

Sui dispositivi Android sono comparsi malware nuovi e molto pericolosi, che prendono di mira diversi tipi di applicazioni e servizi, compresi quelli bancari. Maggiori informazioni su questo argomento sono state rivelate dalla società di sicurezza informatica ThreatFabric. Il malware si chiama Brokewell.

Malware pericoloso per Android

Dall'analisi risulta che il malware viene distribuito sui dispositivi Android tramite falsi aggiornamenti del browser Google Chrome. La pagina su cui arrivano involontariamente gli utenti è molto simile al vero sito di Google, anche se le persone più attente noteranno sicuramente errori stilistici o grammaticali.

Una volta che il malware raggiunge un dispositivo Android, offre agli aggressori ampie opportunità di agire. Possono spiare il tuo dispositivo digitando, toccando lo schermo, attivando il dispositivo, vibrando, disegnando sullo schermo, modificando la luminosità e molto altro. In breve, possono gestire il dispositivo da remoto come se avessero accesso fisico ad esso.

Ci aspettiamo che questa famiglia di malware continui ad evolversi poiché vediamo già aggiornamenti quasi giornalieri. Brokewell verrà probabilmente promosso sui canali clandestini come servizio di noleggio, attirando l'interesse di altri criminali informatici e lanciando nuove campagne rivolte a diverse regioni.

– scrive ThreatFabric nella sua analisi.

Il malware è stato creato da qualcuno che si fa chiamare “Barone Samedit Marais”. Il malware viene venduto tramite il sito web Brokewell Cyber ​​​​Labs. È noto che in passato è stato utilizzato, tra gli altri, per attaccare i conti Klarna, ma il software copre anche i conti PayPal, Amazon, Dropbox, Apple e American Express. L'accesso al dispositivo ti consente anche di hackerare il tuo conto bancario, inclusa l'effettuazione di transazioni non autorizzate.

Pertanto, non scaricare mai presunte app o aggiornamenti da siti Web sospetti. Utilizza solo fonti verificate.

Aspetto: hai Whatsapp? Aggiungi immediatamente questo numero ai tuoi contatti



Aspetto: Il numero sconosciuto 732123538 spaventa i polacchi. La verità è complicata

Fonte immagine: Shutterstock

Fonte testo: PCMag