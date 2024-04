Demolizione nella partita di Iga Świątek. Il duello sulla pole si è concluso dopo 78 minuti

Il torneo WTA 1000 di quest'anno a Madrid per Iga Świątek è iniziato con una partita contro la cinese Xiyu Wang. Questo è stato il loro primo confronto diretto negli stadi professionistici. La prima partita della partita era sotto il controllo completo del nostro tennista. Sembrava che sarebbe stato simile nel sequel, ma alla fine è diventata un po' tesa. nonostante questo La leader del ranking WTA ha concluso la partita in due set Il terzo round della competizione si è svolto nella capitale spagnola.

Il prossimo concorrente di Raszyn Risultò essere Sorana CirsteaLa polacca l'ha affrontata tre volte in passato, e ogni volta è uscita dal campo da vincitrice. In questa stagione, entrambi hanno avuto l'opportunità di competere l'uno contro l'altro durante il torneo vincente del Team Świątek a Doha. Iga ha poi perso solo due partite. Quella partita si giocò su un campo in cemento. Ora la battaglia si svolgeva sulla superficie preferita di Raszyn, l'argilla. A causa della pioggia che ha colpito Madrid, l'incontro si è svolto sotto un tetto chiuso.

Świątek ha avuto un ottimo inizio di partita. Pole nel quarto turno del torneo WTA 1000 di Madrid

La partita è iniziata con la battuta del rumeno. L'avversario era avanti 40-15 e aveva due occasioni per aprire bene la partita. Nonostante ciò, il nostro tennista è riuscito a ristabilire l’equilibrio. Alla fine il gioiello feroce andò alla donna polacca Ottima risposta di rovescio dopo un cross Non permette più al suo avversario di giocare la palla dall'altra parte. Pochi minuti dopo il punteggio diventa 2-0 per la capolista femminile. READ La torta dei media è approssimativamente divisa. L'attacco di TVP al mercato dei diritti televisivi

La 22enne non si ferma e aumenta costantemente il suo vantaggio. Ha giocato in modo eccellente in difesa e ha impressionato con i suoi tiri che hanno neutralizzato le azioni del suo avversario. Cirsia a volte sembrava indifesa, anche se non giocava male. Il punteggio è 5:0 a favore dell'IGA. Il nostro tennista è riuscito a vincere il set a zero. Tuttavia, all'ultimo momento, Sorana è riuscita a evitarlo. Pochi minuti dopo, la leader della classifica WTA è riuscita nuovamente a rompere il servizio della sua avversaria e ha concluso l'opera vincendo la prima partita 6:1.

Il secondo set è iniziato meglio per la rumena che per la prima volta nella partita è riuscita a tenere il servizio. Nei minuti successivi tutto è tornato alla normalità, come visto nel primo set. Nonostante alcuni incontri ravvicinati, Sono finiti tutti sul conto del nostro tennista. Alla fine il 22enne ha concluso la partita con il punteggio di 6:1, 6:1 – proprio come era successo nel precedente confronto diretto con il rumeno. La rivale del giocatore del Raszyn nella battaglia per la qualificazione ai quarti di finale del Mutua Madrid Open sarà Wiktoria Azarenka o Sara Sorribes Tormo.

È disponibile la registrazione dettagliata della partita tra Iga Świątek e Sorana Cirstea Qui.

Ega Shavetek – Sorana Cirstea. Le caratteristiche più importanti del gioco. video/Agenzia di stampa/© 2023 Associated Press

Ti guarirò/Marijane Morat/DPA/dpa Picture-Alliance via AFP/Agenzia di stampa francese