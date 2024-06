Nations League Volley Femminile: oggi Polonia – Italia. Punteggio della partita in tempo reale, copertura in diretta

I giocatori di pallavolo polacchi si sfideranno per la medaglia della Nations League per la seconda volta consecutiva e per la seconda volta nella storia. “Bianco e rosso” ai quarti di finale a Bangkok Il Türkiye è stato sconfitto 3-2 dopo una partita emozionante Venerdì 21 giugno. Ora i polacchi affronteranno gli italiani in semifinale e, in caso di vittoria, otterranno sicuramente un risultato record nella VNL. Il miglior risultato ottenuto finora dalla squadra femminile polacca è stato l’anno scorso, quando arrivò terza nella competizione battendo 3-2 gli Stati Uniti nella partita per la medaglia di bronzo.

Ricordiamo che in questa stagione la nazionale polacca si è classificata terza nella fase a gironi della Volleyball Nations League. Le squadre biancorosse hanno concluso la fase precedente della competizione con dieci vittorie e due sconfitte. Nella fase finale del campionato, il destino ha fatto incontrare i giocatori di Stefano Lavarini con i turchi, che hanno chiuso al sesto posto la fase a gironi (8-4) e… hanno vinto la Nations League la scorsa stagione, battendo 3-1 i cinesi nella conquista del titolo. . incontro.

Le donne italiane ai quarti della Nations League Gli americani hanno sconfitto la squadra 3-0. Le rivali più vicine delle donne polacche, con un record di 10-2, erano precedentemente classificate al secondo posto nella classifica della fase a gironi della competizione. Nel 2024, le donne polacche hanno sconfitto le italiane nella fase a gironi della National Football League con un punteggio di 3-0. Le nostre pallavoliste sono imbattute contro queste avversarie nelle ultime tre partite.

Nations League di pallavolo femminile: Polonia – Italia. Quando e quando è la semifinale? Dove viene trasmessa la partita? (Risultato in tempo reale e resoconto in tempo reale)

Sabato 22 giugno si svolgerà la partita Polonia-Italia, semifinale della Women's European Volleyball Nations League 2024. L'inizio dell'incontro è previsto per le ore 12:00. Trasmissione della partita Polonia-Italia in TV sui canali Polsat e Polsat Sport 1 e trasmessa in diretta online su Polsat Box Go.

Il risultato in tempo reale della partita tra Polonia e Italia Sarà disponibile in Interia. Vi invitiamo a seguire il nostro sito web Copertura del testo in diretta Da questo incontro. Se la Polonia batte l’Italia, domenica alle 15.30 la Polonia giocherà la finale della National Football League contro la migliore squadra della sfida tra Brasile e Giappone. In caso di sconfitta in semifinale, domenica i polacchi giocheranno la partita per la medaglia di bronzo, con inizio alle 12:00.