Putin agita la spada al confine con la Finlandia. Ha dimenticato una cosa

Il presidente russo Vladimir Putin ha recentemente minacciato nuovamente Le truppe russe saranno schierate vicino al confine con la Finlandia. Sono parole molto gravi, dato che questo confine ha più di 1,3 mila anni. Manica lunga. Tuttavia, non sembra che ciò abbia causato gravi disordini a Helsinki.

La Finlandia gode della protezione dei suoi alleati della NATO.

Ma questo non è l’unico motivo per cui il Paese non prende sul serio le minacce di Putin. Non attaccherà non solo per la protezione della NATO, ma anche per un altro motivo più importante per la Russia. Non ha abbastanza soldati per mettere in pratica le parole dell’arrogante presidente.

— Fondamentalmente abbiamo avuto rapporti ideali con la Finlandia. Semplicemente perfetto. Non avevamo rivendicazioni reciproche, soprattutto territoriali, per non parlare di altri territori contesi. Non avevamo soldati lì e abbiamo rimosso tutte le forze dal confine russo-finlandese”, ha detto Putin il mese scorso in un’intervista all’agenzia di stampa russa RIA. Ha parlato della situazione che aveva negli anni precedenti. Nel 2023 la Finlandia entra a far parte della NATO.

– Questo è quello che hanno deciso. Ha aggiunto che lì non avevamo forze e ora le avremo.

Lamentarsi di Putin è come un partner violento che sostiene che tutto andava bene finché l’altra persona non è andata alla polizia o se n’è andata.

Si discute se il Cremlino abbia mai pensato a come le sue parole e azioni influenzano le decisioni di altri paesi. Tuttavia, una cosa è certa: È stata l'ostilità della Russia a spingere la Finlandia a chiedere l'adesione alla NATO.

La vendetta per l'adesione alla NATO

Mosca minaccia costantemente altri paesi, dimenticando un punto molto importante: che un’intimidazione credibile richiede risorse significative per far fronte a queste minacce. Se la Russia vuole intimidire la Finlandia affermando che si vendicherà della sua adesione alla NATO, Deve avere a disposizione così tante forze da poterle schierare fisicamente lungo il confine. E Mosca semplicemente non li ha.

– Prima del 2030, i russi non avranno i soldi per costruire infrastrutture, produrre nuove armi pesanti e reclutare un gran numero di truppe ai nostri confini, afferma il maggiore generale in pensione Pekka Tuvri, ex capo dell’intelligence militare finlandese e recentemente membro dell’organizzazione finlandese. servizi segreti militari. Parlamento.

– La Finlandia è un ambiente imprenditoriale molto difficile, Come scoprirono i sovietici durante la seconda guerra mondiale. I militari aggiungono che quando pianificarono attacchi contro questo paese, parlarono di “operazioni in aree paludose e boschive” che richiedevano addestramento ed attrezzature speciali di cui non disponevano. In effetti, la maggior parte dei confini finlandesi sono un’area particolarmente adatta alla moderna guerra meccanizzata.

Inoltre, l’esercito russo è così teso che pochi mesi dopo l’aggressione contro il paese vicino, il Cremlino ha trasferito le truppe di stanza vicino al confine finlandese per servire in Ucraina – nonostante il presidente russo abbia affermato che il loro ritiro era un segno di “amicizia” con Ucraina. Finlandia.

Heikki Sukuma/AFP Migranti spinti dalla Russia al confine russo-finlandese, dicembre 2023.

READ Un drone militare si è schiantato in Croazia. Probabilmente è volato dall'Ucraina

Necessità di fare le valigie

— A Kamenko [niedaleko Petersburga]A circa 50 chilometri dal confine con la Finlandia è ancora di stanza la 138a Brigata di fucilieri motorizzati delle guardie separate, sottolinea Tovri. — Ma la guarnigione è completamente vuota e non ci sono soldati pronti a combattere perché sono tutti in Ucraina. Aggiunge che prima della guerra le cinque brigate della nostra regione disponevano solo della metà delle loro forze.

Sebbene Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha fortemente criticato l'adesione della Finlandia alla NATO e non ha risparmiato minacce nei suoi confronti. In effetti, il Cremlino non ha spostato alcuna truppa al confine finlandese.

Non sorprende, quindi, che i leader finlandesi abbiano reagito con calma alla dichiarazione di Putin. L'esercito russo ebbe così tante difficoltà nel reclutare abbastanza truppe per la guerra, che fu costretto a cedere alcune aree delle operazioni militari ai mercenari del gruppo Wagner, per non parlare del reclutamento dei prigionieri. Il Cremlino ne reclutò quasi 100.000. Condannato nell'esercito, promise loro la libertà per il servizio militare.

Di conseguenza, i soldati scarsamente addestrati vanno al fronte e muoiono in gran numero nelle battaglie, il che significa che il Cremlino deve costantemente ricostituire la carenza di personale nell'esercito. Quindi non è stata una sorpresa per nessuno che pochi mesi dopo l’inizio della “operazione militare speciale” (come viene chiamata in Russia l’aggressione contro l’Ucraina), Putin abbia dovuto emettere un ordine di mobilitazione. Anche questo fu un successo solo parziale, perché molti uomini idonei al servizio militare poterono lasciare il Paese.

Continua l'articolo sotto il video



Il pericolo rimane

E ora Putin, che alla fine dell’anno scorso ha dichiarato che la Russia ha 617.000 soldati. Soldati in Ucraina: vogliono espandere ulteriormente le forze armate del paese. Tuttavia, è difficile mantenervi 600.000 persone. Militari, se il numero totale delle forze armate russe è di 1,15 milioni. Non c'è da stupirsi che lo scorso dicembre Putin abbia ordinato un aumento del numero dei militari a circa 1,32 milioni. Nello stesso periodo, il ministro Shoigu ha suggerito che entro il 2026 il numero dei soldati nell’esercito russo dovrebbe aumentare a 1,5 milioni di soldati.

Ma questo ci porta ancora alla domanda fondamentale: da dove dovrebbero venire questi soldati? Quanto sono efficaci in anticipo? Non c’è da stupirsi che si stia diffondendo la voce che il Cremlino stia pianificando un’altra tornata di mobilitazione.

Tutto ciò significa che i politici finlandesi sono in grado di farlo Non preoccuparti delle minacce di Putin – per adesso. Tuttavia, il rischio di un’aggressione russa rimane, e sembra improbabile che la Russia possa cambiare radicalmente il suo approccio nel prossimo futuro. I suoi problemi con la leva militare sono solo un colpo di fortuna che probabilmente non durerà a lungo. Pertanto, la Finlandia e la Svezia hanno preso la decisione giusta di aderire alla NATO.

Questa volta Putin ha sopravvalutato la forza dell’esercito russo e ha sottovalutato la capacità dei politici occidentali di comprendere l’aritmetica di base.