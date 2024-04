Ha intentato una causa contro un prete polacco in Canada. Il motivo è il suo fidanzamento

Il Globe and Mail ha riferito lunedì sera che un procedimento di class action potrebbe iniziare perché la corte non ha accettato le mozioni per archiviare la causa.

Rabbia dopo aver pronunciato il sermone

Il motivo dell’azione è stato un sermone pronunciato il 18 luglio 2021, in polacco, dal sacerdote polacco Marcin Mironyuk presso la chiesa di Nostra Signora Regina di Polonia nella zona di Old Strathcona a Edmonton. In questo sermone, Mironyuk ha affermato che le informazioni sulle tombe senza targa nelle ex “scuole residenziali”, scuole forzate per indiani, erano “bugie” e “manipolazione”. Il punto importante è che alla fine di maggio 2021, a Kamloops, nella Columbia Britannica, gli indiani Tk'emlups te Secwepemc hanno riferito che i resti di 215 bambini sono stati trovati in una scuola del genere dopo un esame GPR.

Mironiuk ha anche detto durante un sermone del 2021 che lui e un amico erano andati a Kamloops, volendo vedere “fosse comuni”, ma gli indiani non gli avevano permesso di entrare nel cimitero. Myroniuk ha anche affermato che non furono i polacchi a uccidere i loro vicini ebrei a Jedwabne nel luglio 1941. Le dichiarazioni del prete sono state poi descritte da Vice.com.

Jones ha concluso che le scuse della diocesi e dello stesso sacerdote nel 2021 non erano sufficienti. Vuole organizzare un viaggio speciale durante il quale racconterà quello che è successo nelle scuole indiane. La dichiarazione della corte, riportata lunedì dai media, afferma che si trattava di una causa per diffamazione da parte di Jones e dei sopravvissuti delle scuole indiane che avevano parlato della morte di bambini in quelle scuole. La CBC Public Broadcasting ha riferito che l'anno scorso la Chiesa cattolica ha offerto a Jones un accordo extragiudiziale, ma lei ha rifiutato.

Nel 2021, l’arcidiocesi di Edmonton ha affermato in un comunicato che “le dichiarazioni riguardanti le comunità ebraiche e indigene canadesi e le scuole coercitive sono del tutto inaccettabili”. Ulteriori decisioni sul sacerdote dovranno essere prese dalla Società Missionaria degli Oblati, di cui Mironyuk è membro. Nell'agosto 2021 è stato rimosso dal suo incarico a tempo indeterminato per decisione dell'arcivescovo di Edmonton, Richard Smith.

Jones era in una scuola indiana forzata

Jones, che ora ha 79 anni, è impegnata nello sviluppo della cultura e della lingua del suo paese. Ha ottenuto, tra l'altro: la partecipazione come attrice al film “Sgaaway K'uuna” (La lama del coltello), il primo film girato interamente nella lingua Haida parlata dagli indiani che vivono nell'attuale Columbia Britannica e nelle comunità sulla costa Costa del Pacifico fino a San Francisco. Jones ha avuto poca conoscenza della cultura dei nativi americani da bambina perché alla sua famiglia è stato detto che era contro la legge insegnare ai bambini Haida i costumi e la lingua. Lei stessa fu mandata in una scuola forzata per indiani: la Edmonton Residential School in Alberta. Jones ha detto ai giornalisti della CBC nel 2018 che ai bambini venivano dati dei numeri, che veniva chiamata “702”, che c'erano sbarre alle finestre della scuola e che poiché parlava con una ragazza che le aveva insegnato alcune parole nella lingua indiana Cree, è stata punita. Avendo tre chiodi.

Secondo Haidalingual.org, non più di 30-50 persone parlano fluentemente Haida.

La tragica storia delle scuole coercitive per le popolazioni indigene in Canada è stata documentata per la prima volta nel 2015, quando la Commissione per la verità e la riconciliazione ha concluso i suoi lavori dopo quasi 150 anni di attività di 139 scuole. Nel suo rapporto, il comitato ha descritto le attività delle scuole come “genocidio culturale”, descrivendo la distruzione della lingua e della cultura, la persecuzione e la violenza. Le ultime scuole, frequentate da circa 150.000 bambini, sono state chiuse solo negli anni '90 e sono state finanziate dal bilancio federale e gestite dalle chiese cattolica e protestante.