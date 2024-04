Unreal Engine 5.4 è ora disponibile! Una svolta in termini di prestazioni e grafica: guarda il video

Giochi davvero epici Rilasciato l'Unreal Engine 5.4l'ultima versione del loro motore di gioco di punta che promette importanti miglioramenti in termini di prestazioni e grafica.

La versione 5.4, introdotta durante il recente evento State of Unreal GDC 2024, è ora disponibile per gli sviluppatori e promette cambiamenti promettenti.

La promessa più entusiasmante di Unreal Engine 5.4 sono i miglioramenti delle prestazioni che promette di consentire Ottieni 60 fps fluidi sull'hardware attuale. Epic Games sottolinea importanti miglioramenti alla compilazione degli shader, che dovrebbero eliminare il frustrante stuttering che si è verificato in alcuni giochi con sede nell'UE negli ultimi anni.

Le nuove funzionalità di Unreal Engine 5.4 includono “Adaptive Tessellation” per Nanite, che Ti consente di creare dettagli del terreno incredibilmente dettagliati senza sovraccaricare la tua potenza di elaborazione.

I “volumi eterogenei” sono un’altra novità Permette di creare fumo e nuvole realistici e dinamici. Inoltre, lo strumento di misurazione interno “Temporal Supersolution” è stato migliorato e agli sviluppatori vengono offerte più opzioni per integrare facilmente i propri strumenti di intelligenza artificiale e apprendimento automatico con UE5.

Altre nuove funzionalità includono Motion Match, che ora è ufficialmente disponibile per tutti gli sviluppatori. In precedenza, questo strumento veniva utilizzato in Fortnite sin dall'uscita del Capitolo 5. Epic Games fornirà anche un pacchetto tutorial gratuito contenente oltre 500 animazioni AAA (motion capture) create da dati di alta qualità.

Unreal Engine 5.4 è una prospettiva promettente per il futuro dei giochi europei, che costituiscono la maggior parte dei giochi AAA e AA su PC e console. Le nuove capacità del motore saranno utilizzate, tra gli altri, da: 1943: The Rise of Hydra. Non vediamo l'ora di vedere come la nuova versione del motore avrà un impatto sugli altri titoli in arrivo e se sarà all'altezza delle aspettative. Puoi vedere tutte le modifiche in EU 5.4 in questo posto.