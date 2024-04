Hai Android? Scommetto che attivi questa opzione non appena appare

Con l'imminente sistema operativo Android 15 arriverà una vera rivoluzione in materia di privacy. Scopri la funzionalità Spazio privato.

Spesso si fanno speculazioni su quali funzioni dovrà avere uno smartphone nel 2024 per potersi definire rivoluzionario. Tuttavia, probabilmente non abbiamo bisogno di nuovi straordinari dispositivi per sentire il cambiamento. È possibile che il sistema Android stesso si occupi di questo problema.

Secondo gli ultimi rapporti, Android 15 potrebbe ottenere una funzionalità che avrà un impatto davvero grande sull'esperienza dell'utente dello smartphone. Stiamo parlando di spazio privato; Spazio di sistema isolatoCome suggerisce il nome, fornisce all’utente un ulteriore livello di protezione della privacy.

Vault utilizzando un secondo Account Google

Le prime segnalazioni di Private Space sono apparse l'anno scorso, ma all'epoca l'industria era convinta che si trattasse di qualcosa di simile al noto strumento My Safe sui telefoni Samsung. In breve: una cartella che permette di nascondere file e applicazioni sensibili.

Mentre il programmatore Mishal Rahman, noto per aver rivelato informazioni dietro le quinte su Android, afferma: Private Space sarebbe una soluzione più avanzata rispetto alla cassaforte di Samsung. Ciò consentirà non solo di camuffare contenuti specifici, ma anche, e forse soprattutto, l'intero contenuto account Google.

Lo spazio privato ha lo scopo di abilitare la connessione ad un account Google diverso da quello principale, preservando così anche le seconde istanze delle singole app. In teoria otterremo, ad esempio, la possibilità di avere una doppia lista di contatti o una cronologia alternativa dei messaggi.

Nessuno scoprirà il segreto

Inoltre, sembra che il fatto di avere uno spazio privato sarebbe possibile nasconderlo, il che significa nascondere terze persone Anche se tengono il telefono in mano, non scopriranno il segreto. Anche se lo fosse, ci sarà comunque una password o un PIN che dovrà essere applicato.

Ricordiamo che Android 15 è attualmente in fase di anteprima iniziale, ma la prima versione beta vera e propria di questo sistema dovrebbe apparire ad aprile. Pertanto, dovremmo aspettarci la prima della versione di produzione come previsto, cioè all'inizio di settembre e ottobre di quest'anno.

Fonte immagine: Shutterstock/Andrej & Heudi

Fonte testo: Android Authority, ed. re