Attrazioni a Charleston. 12 partite consecutive nella lotta di Magda Linette e il campionato “1”

Innanzitutto la nostra tennista ha dovuto affrontare Jessica Pegula nella battaglia per il miglior “8” in singolo. Tuttavia, la testa di serie americana “1” non ha dato alcuna possibilità all’avversario di Poznań Hai vinto meritatamente 6:2, 6:2 In soli 59 minuti. Poche ore dopo la pausa, Lynette è apparsa di nuovo in campo, questa volta in una partita di doppio con una donna cinese. Dall'altra parte della rete c'erano le due tenniste più in alto in classifica: Nicole Melichar Martinez ed Elaine Perez.

Ottimo inizio poi disastro. I rivali sono spietati con Lynette e Zhang

La semifinale di doppio è iniziata perfettamente per la coppia Lynette/Zhang. Erano in vantaggio per 2-0 e c'era la possibilità di ottenere un vantaggio di tre partite. Tuttavia non è stato utilizzato, e quindi… La festa dei concorrenti è iniziata. L'americano e l'australiano hanno vinto tutte le restanti partite del primo girone e hanno vinto 6:2.

Ma le giocatrici del primo posto non si fermano e continuano la loro serie positiva anche nel secondo set. Il duo polacco-cinese non aveva idea di come rispondere ai rivali in corsa. È arrivato al punto che Magda e Shuai non hanno vinto nessuna partita nella seconda partita. Pertanto, i loro concorrenti possono essere orgogliosi di se stessi Una serie incredibile di 12 partite vinte di fila. Ciò significa una vittoria per la coppia Melichar-Martinez/Perez 6:2, 6:0.

Magda Lynette saluta così definitivamente l'edizione di quest'anno dei WTA 500 a Charleston. Adesso il tennista farà un lungo viaggio in Europa per prendere parte alla partita della nazionale polacca nella Billie Jean King Cup del prossimo fine settimana. La tua partecipazione a questo incontro Lo ha annunciato Iga Świątek. Il confronto con gli svizzeri avrà luogo il 12 e 13 aprile a Bienne. READ Medvedev ha rivelato perché ha rimosso la bandiera russa. Le sue parole alimentano il pensiero

