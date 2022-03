La campana non reggerà e attaccherà. “Signori seduti davanti agli schermi” Becca Blah

Il Wisla Cracovia ha pareggiato 1-1 con il Lech Poznan ed è ancora in zona retrocessione. La squadra non ha ancora vinto nessuno dei tre partite sotto comando Jerzy Brzeczyk. La domenica i giocatori del Wisła possono parlare di tante disgrazie.

Jerzy Brzczek sul lavoro dei giudici: chiedo solo obiettività

In primo luogo, hanno perso dopo un gol subito al settimo minuto dei tempi supplementari. In secondo luogo, avrebbero potuto andare in vantaggio per 2-0, o erano già in vantaggio, ma dopo aver controllato il video, l’arbitro di Kwiatkowski ha escluso il gol di Cooley. Decise che Ondrasek teneva Bednarek nell’area di porta. La situazione era controversa: un ex arbitro del campionato e ora un esperto TVB Sport Marcin Borsky afferma che questa è una decisione sbagliata.

Anche l’allenatore del Wisla Cracovia ha commentato la controversia Jerzy Brzochek. Ricorda il gol che ha segnato Legia Varsavia Al termine della partita con Wisla. La procedura è stata quasi identica ei giudici hanno deciso che il gol era stato segnato correttamente.

– Capisco che il lavoro di un giudice è molto difficile. Ma i signori davanti agli schermi… una diversa interpretazione mi lascia perplesso. A Varsavia si è scoperto che l’obiettivo è stato riconosciuto correttamente e qui è stato un errore. Stranamente, in questi ultimi incontri, le decisioni sono state contro Wisla Cracovia. Chiedo solo obiettività, perché i ragazzi lavorano molto duramente. Ci sono due casi molto simili e interpretazioni diverse. Non capisco niente qui, disse Brzczek.

La perdita di punti ha reso la situazione di Wissla molto complicata. Al momento la squadra ha 24 punti dopo 25 code ed è al 16° posto. Perdita nella prima posizione sicura lska Breslavia Tre punti.